HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Bali United vs Stallion Laguna FC, Stefano Cugurra Punya Kabar Baik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |00:43 WIB
Jelang Bali United vs Stallion Laguna FC, Stefano Cugurra Punya Kabar Baik
Bali United siap hadapi Stallion Laguna FC di laga lanjutan AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Jelang menghadapi Stallion Laguna FC di matchday kelima Grup G AFC Cup 2023-2024, pelatih Bali United, Stefano Cugurra memiliki sebuah kabar baik. Pelatih yang akrab disapa Teco itu tepatnya memberitahukan bahwa saat ini para pemain Bali United tengah dalam motivasi yang tinggi untuk menghadapi klub asal Filipina tersebut.

Ya, Bali United akan menjamu Stallion Laguna FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu (29/11/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu penting bagi Serdadu Tridatu karena kemenangan akan menjaga asa klub berjuluk Serdadu Tridatu itu untuk lolos dari fase grup.

Soal persiapan menatap laga tersebut, Teco menyampaikan bahwa tidak ada kendala. Mantan pelatih Persija Jakarta ini justru menyampaikan anak asuhnya dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih kemenangan.

Apalagi, Bali United akan bermain di kandang. Sehingga para penggawa Bali United jelas tidak ingin membuat kecewa pendukung yang hadir langsung ke stadion.

“Kami memiliki persiapan yang bagus untuk laga besok menghadapi tim wakil Filipina. Semua pemain dalam motivasi yang tinggi untuk bisa meraih hasil positif,” kata Teco, dilansir dari situs resmi Bali United, Rabu (29/11/2023).

Stefano Cugurra

“Kami berharap suporter bisa datang untuk dukung kami memberikan semangat lebih agar bisa memenangkan pertandingan,” tambahnya.

Teco sadar betul bahwa laga esok hari adalah laga penting bagi Bali United untuk meraih kemenangan. Sebab, peluang Serdadu Tridatu untuk bisa lolos ke fase berikutnya bisa dibilang masih cukup terbuka lebar. Maka dari itu, dia meminta kepada para suporter untuk memadati stadion guna memberikan dukungan penuh kepada Bali United.

