Kalah Tipis 1-2, Pelatih Madura United Soroti Tajam Taktik Guling-Guling Bali United: Sangat Tidak Respek!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |06:01 WIB
BANGKALAN – Pelatih Madura United, Mauricio Souza, soroti taktik guling-guling pemain Bali United saat berahdapan dengan timnya pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia melempar kritik tajam dengan menyebut Bali United tidak menaruh respek pada seluruh orang yang hadir di stadion dengan menerapkan taktik tiu.

Laga Madura United vs Bali United memang amat sarat akan duel fisik. Namun, Mauricio Souza tetap menganggap aksi berbaring di lapangan yang dilakukan Bali United telah merusak pertandingan.

Madura United vs Bali United

“Jadi, 90 persen saat kami sedang tertinggal, permainan tidak berjalan baik. Setelah Bali United unggul 2-1, kiper lambatkan terus permainan, dan mereka mulai jatuh, tak mau bermain lagi,” kata Souza, Kamis 23 November 2023.

“Dan wasit juga terlibat, saya bingung laga berhenti terus, berhenti terus, wasit tidak tegas dan kami tidak bisa main cepat, jadi sulit, saat kami sudah mau bermain cepat, mereka jatuh, jatuh, dan jatuh,” lanjutnya.

Souza mengatakan pertandingan Madura United kontra Bali United sangat tidak sedap dipandang. Dia menuding pemain Bali United tidak menghormati suporter dan seluruh orang yang sudah menyempatkan waktu datang ke stadion.

“Yang bikin saya sedih, saya jujur kalau saya di rumah, saya tidak akan pilih paket untuk menonton laga sepakbola seperti itu, tapi biarlah seperti itu, kalau mereka pikir permainan seperti ini bagus, maka mereka tidak respek pada semua yang ada dalam sepakbola,” tutur Souza kesal.

