HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menang 2-1 atas Madura United, Pelatih Bali United: Kita Harus Tetap di 4 Besar!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |23:04 WIB
Menang 2-1 atas Madura United, Pelatih Bali United: Kita Harus Tetap di 4 Besar!
Laga Madura United vs Bali United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

BANGKALAN – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, bereaksi atas kemenangan timnya dari Madura United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dia pun langsung meminta anak asuhnya menjaga performa agar tetap konsisten agar finis di empat besar pada klasemen Liga 1 2023-2024.

Sebagaimana diketahui, empat tim teratas di klasemen akhir Liga 1 musim ini akan memperebutkan titel jiara di Championsip Series. Tim berjuluk Serdadu Tridatu kini kian berpeluang memperebutkan gelar juara.

Madura United vs Bali United

Pasalnya, Bali United kini menduduki posisi kedua pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mereka kini mengoleksi 36 poin dari 20 laga.

Hal itu terjadi usai Bali United baru saja mencuri kemenangan berharga dari markas Madura United dengan skor tipis 2-1. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Kamis (23/11/2023) sore WIB.

Bali United sempat tertinggal lewat gol Junior Brandao (16’) dalam laga itu. Tetapi kemudian, Bali United bangkit berkat gol Muhammad Rahmat (21’) dan Irfan Jaya (55’).

Hasil ini menambah kepercayaan diri Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- selaku arsitek Bali United. Pelatih asal Brasil ini pun amat berambisi membawa tim asuhannya terus bercokol di empat besar hingga akhir musim.

"Kita sekarang di empat besar, kita harus bertahan di empat besar sampai selesai, kompetisi buat kita bisa ke semifinal," kata Teco, Kamis (23/11/2023).

"Dan yang paling penting, tidak mudah sama sekali, banyak tim bagus, selisih poin sangat dekat, tapi hari ini kita berhasil tetap di posisi empat besar," ujarnya menambahkan.

Halaman:
1 2
1 2
      
