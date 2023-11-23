Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSM Makassar vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Juku Eja Menang 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |21:25 WIB
Hasil PSM Makassar vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Juku Eja Menang 3-1
PSM Makassar menang 3-1 atas Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/PSM Makassar)
A
A
A

PSM Makassar meraih hasil positif di Liga 1 2023-2024. Menghadapi Persikabo 1973, skuad Juku Eja berhasil meraih poin penuh usai menang dengan skor 3-1.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion B.J Habibie, Pare-pare, Kamis (23/11/2023) malam WIB. Kemenangan atas Persikabo 1973 membawa PSM Makassar menempati peringkat 10 pada klasemen sementara musim ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSM langsung menekan pertahanan Persikabo 1973 pada awal babak pertama. Tampaknya, tim tuan rumah ingin segera mencetak gol dalam laga itu.

Juku Eja -julukan PSM- baru bisa mencetak gol pada menit ke-23. Gol itu diciptakan oleh Adilson lewat tendangan terukur dari luar kotak penalti.

PSM pun tampaknya di atas angin melawan Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973-. Sebab, tim itu mencetak gol kedua yang kali ini diciptakan oleh Mansaray Victor dengan tendangan akrobatik pada menit ke-28.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. PSM pun sementara waktu unggul 2-0 atas Persikabo 1973.

