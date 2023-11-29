Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023-2024: Laga Hidup Mati Serdadu Tridatu, Live di iNews!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:25 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023-2024: Laga Hidup Mati Serdadu Tridatu, Live di iNews!
Para pemain Bali United kala berlaga. (Foto: Bali United)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023-2024 akan diulas Okezone. Matchday ke-5 Grup G ini jadi laga hidup mati bagi Serdadu Tridatu -julukan Bali United- yang bakal digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (29/11/2023) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live di iNews!

Saat ini, Serdadu Tridatu masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Grup G AFC Cup 2023-2024 dengan 4 poin. Pasukan Stefano Cugurra itu berada di bawah Central Coast Mariners di posisi pertama (9 poin) dan Terengganu FC di posisi kedua (8 poin).

Bali United

Situasi ini gara-gara Bali United telah menelan dua kekalahan beruntun dari Central Coast Mariners di dua laga terakhir Grup G AFC Cup 2023-2024. Sehingga, peluang Bali United untuk lolos ke fase gugur zona Asia Tenggara pun semakin berat.

Sebab, hanya pemuncak klasemen Grup F, G, dan H yang mendapat jatah lolos ke semifinal AFC Cup 2023-2024 zona ASEAN. Sisanya, satu tiket di fase gugur lain bakal diberikan untuk runner-up terbaik dari ketiga grup tersebut.

Karena itu, Bali United wajib memenangkan pertandingan kontra Stallion Laguna demi mengamankan posisi ke semifinal AFC Cup 2023-2024 zona ASEAN. Jika menang, Bali United akan mengumpulkan tujuh poin.

Halaman:
1 2
      
