Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Israel, Klub Palestina Jabal Al-Mukaber Dikabarkan Mundur dari AFC Cup 2023-2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:44 WIB
Gara-Gara Israel, Klub Palestina Jabal Al-Mukaber Dikabarkan Mundur dari AFC Cup 2023-2024!
Klub Palestina Jabal Al-Mukaber dikabarkan mundur dari AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/@jabalalmukaber)
A
A
A

GARA-gara Israel, klub Palestina Jabal Al-Mukaber dikabarkan mundur dari AFC Cup 2023-2024. Kabar itu disampaikan akun Twitter @Footy_Rankings.

“Menurut berbagai sumber, Jabal Al-Mukaber yang merupakan satu-satunya wakil Palestina di AFC Cup 2023-2024 musim ini, memutuskan mundur dari turnamen tersebut,” tulis akun Twitter @Footy_Rankings.

Jabal Al-Mukaber dikabarkan mundur dari AFC Cup 2023-2024

(Jabal Al-Mukaber dikabarkan mundur dari AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/@jabalalmukaber)

“Pihak Jabal Al-Mukaber telah memberitahu FA Palestina dan AFC. Info resmi akan dikeluarkan AFC dalam beberapa hari mendatang,” lanjut laporan tersebut.

Jabal Al-Mukaber tampil di AFC Cup 2023-2024 setelah keluar sebagai Piala Liga Palestina 2023. Saat itu di partai puncak, Jabal Al-Mukaber menang 1-0 atas Balata FC pada 30 Maret 2023.

Sayangnya, laga puncak berlangsung tidak kondusif karena aksi biadab tentara Israel. Jelang jeda babak pertama, tentara Israel melemparkan gas air mata ke tribun penonton dan lapangan. Alhasil, banyak pemain dan penonton yang sesak napas.

Setelah sempat ditunda beberapa saat, laga kembali dimulai dan Jabal Al-Mukaber keluar sebagai juara. Namun, tujuh bulan berselang, Jabal Al-Mukaber mendapatkan nasib yang lebih buruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/51/2966704/saddil-ramdani-cedera-ong-kim-swee-semoga-dia-segera-pulih-sebelum-laga-macarthur-fc-vs-sabah-fc-4vZ5JLfU7u.jpg
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654105/bulu-tangkis-beregu-putra-indonesia-raih-medali-emas-usai-sikat-malaysia-shk.jpg
Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas usai Sikat Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement