Gara-Gara Israel, Klub Palestina Jabal Al-Mukaber Dikabarkan Mundur dari AFC Cup 2023-2024!

GARA-gara Israel, klub Palestina Jabal Al-Mukaber dikabarkan mundur dari AFC Cup 2023-2024. Kabar itu disampaikan akun Twitter @Footy_Rankings.

“Menurut berbagai sumber, Jabal Al-Mukaber yang merupakan satu-satunya wakil Palestina di AFC Cup 2023-2024 musim ini, memutuskan mundur dari turnamen tersebut,” tulis akun Twitter @Footy_Rankings.

(Jabal Al-Mukaber dikabarkan mundur dari AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/@jabalalmukaber)

“Pihak Jabal Al-Mukaber telah memberitahu FA Palestina dan AFC. Info resmi akan dikeluarkan AFC dalam beberapa hari mendatang,” lanjut laporan tersebut.

Jabal Al-Mukaber tampil di AFC Cup 2023-2024 setelah keluar sebagai Piala Liga Palestina 2023. Saat itu di partai puncak, Jabal Al-Mukaber menang 1-0 atas Balata FC pada 30 Maret 2023.

Sayangnya, laga puncak berlangsung tidak kondusif karena aksi biadab tentara Israel. Jelang jeda babak pertama, tentara Israel melemparkan gas air mata ke tribun penonton dan lapangan. Alhasil, banyak pemain dan penonton yang sesak napas.

Setelah sempat ditunda beberapa saat, laga kembali dimulai dan Jabal Al-Mukaber keluar sebagai juara. Namun, tujuh bulan berselang, Jabal Al-Mukaber mendapatkan nasib yang lebih buruk.