Atap Stadion Jadi Sorotan saat JIS Tergenang Air, Begini Regulasi soal Buka Tutup Atap Stadion

Atas JIS jadi sorotan karena dibiarkan terbuka saat hujan deras melanda area tersebut. (Foto: Andri Bagus/MPI)

ATAP Jakarta International Stadium (JIS) menjadi sorotan saat hujan deras melanda area tersebut pada Jumat (24/11/2023) sekira pukul 18.00 WIB. Akibat tak kuat menahan debit air yang besar, lapangan JIS sempat tergenang air hingga membuat kick off laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 ditunda 30 menit.

Di media sosial banyak netizen yang bertanya-tanya, kenapa atap JIS tidak ditutup saat hujan lebat melanda kawasan tersebut?

(Lapangan JIS tergenang air jelang laga Brasil U-17 vs Argentina U-17. (Foto: Andri Bagus/MPI)

“Atapnya cuma jadi panjangan saja kah,” tulis akun Instagram @bad.ars_westblue226, mengomentari unggahan Instagram @futboll.indonesia soal JIS yang tergenang air.

“Gunanya atap buat apa? Buat pajangan doang,” sambung akun @pauji010402.

Namun, menurut penelusuran Okezone, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menutup atap sebuah stadion. Mengutip dari laman resmi UEFA soal atap stadion yang bisa dibuka tutup (artikel 34), ada regulasi yang mengatur.

“Sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit, memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan dalam rapat organisasi sebelum pertandingan, meskipun keputusan dapat diubah kapan saja termasuk jelang kick off ketika cuaca berubah. Sekali lagi, harus konsultasi dengan wasit,” tulis pernyataan UEFA.