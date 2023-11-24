Begini Foto-Foto Penampakan Lapangan JIS yang Tergenang Air hingga Kick Off Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 Ditunda

Lapangan JIS sempat tergenang air jelang laga Brasil U-17 vs Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Andri Bagus/MPI)

FOTO-Foto penampakan lapangan Jakarta International Stadium (JIS) yang tergenang air hingga kick off Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 ditunda akan ditampilkan Okezone. Sesuai jadwal, laga Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 akan digelar di JIS pada Jumat, (24/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Namun, Kick Off akhirnya harus ditunda karena air yang tergenang di lapangan JIS. Munculnya air di lapangan JIS karena wilayah di stadion tersebut diguyur hujan lebat sejak pukul 18.00 WIB.

(Lapangan JIS tergenang air jelang laga Brasil U-17 vs Argentina U-17. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Meski berstandar FIFA, lapangan JIS gagal menampung debit air yang datang secara tiba-tiba. Alhasil, genangan air pun muncul di JIS.

Saat ini petugas sedang berupaya menghilangkan genangan air tersebut. Ditargetkan genanagan air bisa dibuang sebelum pukul 19.30 WIB.

(Petugas berusaha membersihkan genangan air di lapangan JIS. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Sebab, sesuai informasi yang didapat MNC Portal Indonesia, kick off Brasil U-17 vs Argentina U-17 direncanakan pukul 19.30 WIB. Satu hal yang pasti, munculnya genanangan ini cukup mengagetkan.

Hal itu karena JIS sempat mendapat pengakuan dari sejumlah pelatih peserta Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, sempat menyebut JIS sebagai arena yang gila karena takjub dengan kemegahannya.