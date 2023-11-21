Hasil Timnas Makedonia Utara vs Inggris di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Harry Kane Selamatkan The Three Lions dari Kekalahan!

HASIL Timnas Makedonia Utara vs Inggris di kualifikasi Piala Eropa 2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Tose Proeski Arena, Skopje, Makedonia Utara pada Selasa (21/11/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 1-1.

Timnas Makedonia Utara membuka skor lebih dulu melalui Enis Bardhi (41'). Gol Harry Kane (59') menyebabkan laga berakhir imbang 1-1.

Jalannya Pertandingan

Timnas Inggris langsung berusaha menguasai permainan sedari awal. Pada menit ke-15, upaya dari Declan Rice hampir membuka skor, namun bola dimentahkan tiang gawang.

Sement berselang, Ollie Watkins mendapatkan umpan lambung. Namun, tandukannya kembali melebar.

Inggris memegang bola hingga 78 persen. Namun, skor masih belum berubah hingga 30 menit pertandingan berlangsung.

Alih-alih mencetak gol, Inggris malah kebobolan. Wasit menunjuk titik putih setelah Rico Lewis melanggar Bojan Miovski di kotak terlarang.

Eksekusi Enis Bardhi sempat ditepis kiper Jordan Pickford. Namun, Bardhi sukses memaksimalkan bola muntah dan membawa Makedonia Utara unggul 1-0 pada menit ke-41. Skor 1-0 pun bertahan hingga jeda.

Inggris sempat mengira berhasil menyamakan skor melalui Jack Grealish pada menit ke-47. Namun, wasit menganulirnya karena offside oleh Grealish setelah melihat melalui VAR.