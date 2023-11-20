17 Negara yang Lolos ke Piala Eropa 2024: Ada Prancis hingga Portugal!

17 negara yang lolos ke Piala Eropa 2024 akan diulas dalam artikel ini. Di antaranya, ada negara-negara kuat, seperti Timnas Prancis, Inggris, Spanyol, hingga Belanda.

Ya, Kualifikasi Piala Eropa 2024 masih terus berlanjut. Tim-tim masih terus berjuang memperebutkan 24 tiket yang tersedia untuk mentas di putaran final Piala Eropa 2024.

Tim pertama yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Eropa 2024 adalah Jerman. Sebab, mereka akan menjadi tuan rumah di Piala Eropa edisi kali ini. Dengan begitu, Jerman total sudah mentas 13 kali di Piala Eropa.

Sementara itu, tim-tim lainnya harus berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Eropa 2024 via jalur kualifikasi. Sejumlah tim yang tampil gacor pun bisa memastikan tiket ke putaran final Piala Eropa 2024 lebih dini.

Ada 3 tim yang sudah merebut tiket Piala Eropa 2024 pada 13 November 2023. Ketiga tm itu adalah Belgia, Prancis, dan Portugal. Mereka memang tampil tangguh di Piala Eropa 2024 sehingga belum terkalahkan sampai saat ini.

Prancis yang tergabung di Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024 bahkan sukses menyampu bersih kemenangan di 7 laga yang telah dijalani. Mereka kini kukuh di puncak klasemen.

Begitu juga dengan Belgia, dari 8 laga yang dijalani, mereka mengemas 6 kemenangan dan 2 hasil imbang sehingga memimpin klasemen Grup F kini. Tak kalah ciamik dari dua tim itu, Portugal juga sukses menyapu bersih kemenangan di 10 laga yang sudah dijalani di Grup J.

Kemudian, jejak manis Belgia, Prancis, dan Portugal diikuti oleh 5 tim lainnya yang memastikan diri lolos ke Piala Eropa 2024 pada Oktober 2023. Mereka adalah Skotlandia, Spanyol, Turki, Austria, dan Inggris.

Setelah itu, tim-tim lainnya berbondong-bondong merebut tiket putaran final Piala Eropa 2024 pada bulan ini. mereka adalah Hungaria, Slovakia, Albania, Denmark, Belanda, Romania, Swiss, dan teranyar ada Serbia.