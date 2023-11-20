Cetak 4 Gol, Romelu Lukaku Kubur Asa Cristiano Ronaldo Jadi Top Skor Kualifikasi Piala Eropa 2024

BRUSSELS - Cetak empat gol, Romelu Lukaku mengubur asa Cristiano Ronaldo jadi top skor Kualifikasi Piala Eropa 2024. Dia sukses membawa Timnas Belgia menang telak 5-0 atas Timnas Azerbaijan pada lanjutan babak kualifikasi.

Empat dari gol Belgia dicetak oleh Lukaku (17’, 26’, 30’ dan 37’) di King Baudouin Stadium, Brussels, Senin (20/11/2023) dini hari WIB. Satu gol lainnya dikemas Leandro Trossard (90’).

Lewat performa apiknya, Lukaku berhasil menciptakan rekor. Dia menjadi pemain dengan torehan gol terbanyak dalam satu edisi Kualifikasi Piala Eropa sepanjang sejarah, yakni 14 gol.

Lukaku juga finis sebagai top skor Kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan torehan 14 gol. Torehan penyerang AS Roma itu sekaligus mengubur asa Cristiano Ronaldo untuk menjadi top skor di ajang ini.

Pada saat yang sama, Ronaldo gagal mencetak gol kala Timnas Portugal menang 2-0 atas Timnas Islandia di Estadio Jose Alvalede, Lisbon. Gol Selecao de las Quinas di laga ini diciptakan Bruno Fernandes (37’) dan Ricardo Horta (66’).