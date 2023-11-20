Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Bakal Ada Kejutan?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |02:03 WIB
Prediksi Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Bakal Ada Kejutan?
Timnas Spanyol U-17 hadapi Timnas Jepang U-17 di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/sefutbol)
PREDIKSI Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan di babak 16 besar ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Senin (20/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini terbilang cukup menarik karena mempertemukan tim-tim kuat dari Eropa dan Asia. Bukan rahasia lagi jika kedua negara sama-sama kuat di benuanya masing-masing.

Timnas Spanyol U-17

Timnas Spanyol U-17 melaju ke babak 16 besar dengan status juara Grup B yang mengoleksi tujuh poin. Skuad muda La Roja -julukan Timnas Spanyol- meraih dua kemenangan atas Kanada U-17 dan Mali U-17, lalu imbang kontra Uzbekistan U-17.

Tentu saja ini menjadi modal yang bagus bagi Timnas Spanyol U-17 untuk menghadapi Jepang U-17. Di atas kertas, tim besutan Hernan Perez itu juga lebih dunggulkan dibandingkan tim muda Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Apalagi materi pemain yang dimiliki Timnas Spanyol U-17 cukup superior dengan dihuni wonderkid-wonderkid klub kenamaan Liga Spanyol. Contoh saja Marc Guiu, Daniel Yanez, Hector Fort, Quim Junyent, dan masih banyak lagi.

Sementara itu Timnas Jepang U-17, boleh dibilang harus susah untuk melangkahkan kakinya ke babak 16 besar. Sebab, tim yang dinahkodai Yoshiro Moriyama itu lolos dengan status peringkat ketiga terbaik.

Timnas Jepang U-17 finis peringkat tiga dengan koleksi enam poin di Grup D. Mereka meraih dua kemenangan yakni atas Polandia U-17 dan Senegal U-17, kemudian keok dari Argentina U-17.

Meski datang dari peringkat ketiga terbaik, bukan tidak mungkin Timnas Jepang U-17 mampu membuat kejutan. Apalagi, Samurai Biru muda merupakan kampiun Piala Asia U-17 2023.

Sementara dari sisi rekor pertemuan, diketahui Timnas Spanyol U-17 tidak pernah bertemu melawan Jepang U-17. Satu hal yang pasti, kedua kesebelasan akan tampil habis-habisan demi memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia U-17 2023.

