Prediksi Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sang Juara Bertahan Mampu Melaju?

PREDIKSI Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. La Tri – julukan Ekuador – akan menantang sang juara bertahan, Brasil U-17, di Stadion Manahan, Solo, pada Senin (20/11/2023) sore WIB, pada babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Brasil U-17 merupakan juara Piala Dunia U-17 pada edisi sebelumnya yang digelar pada 2019. Timnas Ekuador U-17 tentunya tidak akan menghadapi pertandingan yang mudah.

Tidak hanya itu, skuad muda Selecao -julukan Brasil- juga jauh diunggulkan pada laga kali ini. Brasil U-17 sudah punya empat titel juara Piala Dunia kelompok umur tersebut yang diperoleh pada 1997, 1999, 2003, dan 2019. Sementara Ekuador U-17 paling banter di babak perempatfinal yang mereka capai terakhir kali pada 2015 lalu.

Tim Negeri Samba itu juga mendominasi pada Kejuaraan Amerika Selatan U-17. Mereka hampir memborong gelar juara di semua edisi turnamen tersebut.

Brasil U-17 sukses menambah titel ke-13 mereka tahun ini dari 19 edisi Kejuaraan Amerika Selatan U-17 yang sudah digelar. Mereka juara di Ekuador selaku tuan rumah pada edisi 2023 sedangkan La Tri keluar sebagai runner up dengan sistem klasemen.

Dalam segi pertemuan, Ekuador U-17 masih kesulitan mencari solusi menaklukkan Selecao muda. Sejauh ini mereka hanya bisa bermain imbang di dua pertemuan terakhir dengan skor identik 2-2 selama Kejuaraan Amerika Selatan 2023.

Sementara di dua edisi Kejuaraan Amerika Selatan lainnya, Ekuador U-17 menelan kekalahan 0-3 (2017) dan 1-2 (2015). Pertemuan di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 ini menjadi PR besar bagi La Tri untuk membalas dendam sekaligus lolos ke babak selanjutnya.

Sekadar informasi, Ekuador U-17 keluar sebagai runner up Grup A dengan lima poin hasil satu kemenangan dan dua imbang. Brasil U-17 lolos lewat jalur yang sama sebagai runner up Grup C dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan dan satu kekalahan.