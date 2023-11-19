Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Timnas Indonesia Berpesan kepada Netizen agar Tak Bully Para Pemain Usai Gugur dari Piala Dunia U-17 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:38 WIB
Legenda Timnas Indonesia Berpesan kepada Netizen agar Tak Bully Para Pemain Usai Gugur dari Piala Dunia U-17 2023
Trimur Verdhayanto berpesan kepada netizen agar tak bully para pemain Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

LEGENDA Timnas Indonesia, Trimur Vedhayanto, berpesan kepada netizen agar tak bully para pemain usai gugur dari Piala Dunia U-17 2023. Kasus bully alias perundungan dialami oleh para pemain Timnas Indonesia U-17 di media sosial.

Trimur turut prihatin dengan kejadian yang menimpa para pemain muda Timnas Indonesia U-17. Dia pun mengimbau para netizen untuk tidak melakukan perundungan atau menebar komentar bernada cacian dan sejenisnya.

Timnas Indonesia U-17

Pasalnya, hal tersebut menurut Trimur sangat mempengaruhi mental para pemain. Sebaliknya, jebolan PSSI Baretti itu mengajak para warganet untuk ikut memotivasi penggawa muda Garuda.

Mengingat pemain yang mentas di Piala Dunia U-17 2023 juga masih berusia remaja. Mereka dinilai butuh dukungan yang jauh lebih besar untuk membentuk karakter kedepannya.

"Saya berharap, rekan-rekan media dan masyarakat selalu memberikan support adik-adik timnas U-17. Mereka punya talenta yang bagus. Semoga ke depannya bisa menjaga mereka agar punya mental yang kuat," ungkapnya dalam rilis resmi yang diterima Minggu (19/11/2023).

"Setelah mereka gagal, jangan langsung diserang. Dan, tak perlu ada bully-an. Buat apa melakukan hal-hal seperti itu. Saya berharap kita semua bisa memberi motivasi untuk pemain timnas U-17. Dengan demikian anak-anak ini selalu termotivasi agar terus melanjutkan prosesnya menjadi pemain profesional," lanjutnya.

Hal yang paling membuat miris bagi Trimur saat ini adalah pemain Timnas Indonesia dihadapkan dengan teknologi yang semakin canggih. Para fans bisa menebar komentar buruk kapanpun yang terekam dalam jejak digital.

Berbeda dengan masanya yang saat itu belum mengenal media sosial. Trimur bercerita saat gagal pemain hanya dicemooh di lapangan saja jika terjadi.

Halaman:
1 2
      
