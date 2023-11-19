Bima Sakti Ungkap Harapan untuk Para Pemain Timnas Indonesia U-17 Usai Gugur dari Piala Dunia U-17 2023

Bima Sakti yakin para pemain Timnas Indonesia U-17 punya masa depan cerah usai Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)

BIMA Sakti ungkap harapan untuk para pemain Timnas Indonesia U-17 usai gugur dari Piala Dunia U-17 2023. Bima Sakti memprediksi Iqbal Gwijangge dan rekan-rekannya memiliki masa depan yang cerah.

Timnas Indonesia U-17 dipastikan gugur di fase grup Piala Dunia U-17 2023 karena gagal menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik. Para pemain dalam tim ini nantinya disiapkan untuk Timnas Indonesia U-20 yang bakal diasuh oleh Indra Sjafri.

Sebelum benar-benar berpisah, Bima memberi pesan kepada para pemainnya untuk tetap konsisten bekerja keras, disiplin, dan menjaga sikap. Bima berharap poin-poin itu bisa menjadi modal bagi anak didiknya tersebut di masa depan.

"Anak-anak Timnas Indonesia U-17 memiliki masa depan yang cerah dan potensi mereka luar biasa. Insya Allah pemain-pemain ini akan disiapkan untuk ke tim U-20 tahun depan bersama coach Indra Sjafri yang notabene akan mengikuti berbagai turnamen internasional," papar Bima dalam rilis resmi yang diterima Minggu (19/11/2023).

"Saya berharap mereka terus bekerja keras, disiplin, meningkatkan kemampuan dan menjaga sikap," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 tidak memetik kemenangan satu pun dari tiga laga di Grup A. Mereka memperoleh dua hasil imbang melawan Ekuador U-17 (1-1) dan Panama U-17 (1-1) serta satu kekalahan dari Maroko U-17 (1-3).