Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Ungkap Harapan untuk Para Pemain Timnas Indonesia U-17 Usai Gugur dari Piala Dunia U-17 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:10 WIB
Bima Sakti Ungkap Harapan untuk Para Pemain Timnas Indonesia U-17 Usai Gugur dari Piala Dunia U-17 2023
Bima Sakti yakin para pemain Timnas Indonesia U-17 punya masa depan cerah usai Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

BIMA Sakti ungkap harapan untuk para pemain Timnas Indonesia U-17 usai gugur dari Piala Dunia U-17 2023. Bima Sakti memprediksi Iqbal Gwijangge dan rekan-rekannya memiliki masa depan yang cerah.

Timnas Indonesia U-17 dipastikan gugur di fase grup Piala Dunia U-17 2023 karena gagal menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik. Para pemain dalam tim ini nantinya disiapkan untuk Timnas Indonesia U-20 yang bakal diasuh oleh Indra Sjafri.

Timnas Indonesia U-17

Sebelum benar-benar berpisah, Bima memberi pesan kepada para pemainnya untuk tetap konsisten bekerja keras, disiplin, dan menjaga sikap. Bima berharap poin-poin itu bisa menjadi modal bagi anak didiknya tersebut di masa depan.

"Anak-anak Timnas Indonesia U-17 memiliki masa depan yang cerah dan potensi mereka luar biasa. Insya Allah pemain-pemain ini akan disiapkan untuk ke tim U-20 tahun depan bersama coach Indra Sjafri yang notabene akan mengikuti berbagai turnamen internasional," papar Bima dalam rilis resmi yang diterima Minggu (19/11/2023).

"Saya berharap mereka terus bekerja keras, disiplin, meningkatkan kemampuan dan menjaga sikap," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 tidak memetik kemenangan satu pun dari tiga laga di Grup A. Mereka memperoleh dua hasil imbang melawan Ekuador U-17 (1-1) dan Panama U-17 (1-1) serta satu kekalahan dari Maroko U-17 (1-3).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186943/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_pssi-YIZe_large.jpg
Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia U-17 Ditemani Myanmar hingga Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/50/1650795/jangan-mau-cuma-dibilang-fomo-boxing-yuk-kita-kupas-lebih-dalam-iix.webp
Jangan Mau Cuma Dibilang FOMO Boxing, Yuk Kita Kupas Lebih Dalam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Luciano Guaycochea Pemain Terbaik Pekan Ke-14 Super League 2025-2026, Statistiknya Fantastis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement