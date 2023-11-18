Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dapat Dukungan Sponsor, Viking Persib Club Luncurkan Banyak Program

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |01:00 WIB
Dapat Dukungan Sponsor, Viking Persib Club Luncurkan Banyak Program
Viking Persib Club akan meluncurkan banyak program usai mendapat bantuan dari sponsor (Foto: M Ghani/MPI)
VIKING Persib Club (VPC) akan meluncurkan banyak program. Itu terjadi setelah komunitas suporter fanatik Persib Bandung ini mendapatkan dukungan dari berbagai sponsor.

Beberapa mitra sponsor Viking Persib Club tersebut diantaranya Bank BRI, Supersoccer, Shopee, Rey Insurance, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Provinsi Jawa Barat dan Local Creative Movement.

Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar Sayidina mengucapkan rasa syukurnya dengan dukungan yang diberikan para sponsor tersebut.

“Yang pertama paling penting dari pemutihan anggota baru dan anggota lama yang disupport oleh BRI. Nanti KTA-nya akan dalam bentuk Brizzi atau dalam bentuk ATM debit tapi sudah dibranding viking jadi KTA,” kata Tobias Ginanjar di Bandung, Jumat (17/11/2023).

Kerjasama ini, lanjutnya, merupakan komitmen dari BRI untuk mengakselerasi program Gerakan Nasional Nontunai alias GNNT yang mengarah kepada cashless society. Bagi Viking Persib Club sendiri, kerja sama ini merupakan pembaharuan dari segi Kartu Tanda Anggota sekaligus moderinisasi dari sisi suporter itu sendiri.

Nantinya e-kta ini tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran pada umumnya saja, namun juga akan terintegrasi dengan website Viking Persib Club untuk pembayaran atau keanggotaan yang ada di fitur website.

Setiap anggota yang mendaftar menjadi bagian Viking Persib Club (baik itu melalui distrik maupun perseorangan) akan mendapatkan nomor keanggotaan unik, setiap individu memiliki nomor yang berbeda. Nomor unik tersebut akan menjadi akun tiap anggota untuk mengkases berbagai fitur yang ada di website Viking Persib Club.

Selain itu, nomor unik tersebut akan dicetak pada KTA terbaru dari Viking Persib Club. Setiap individu yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota Viking Persib Club dan mendapatkan e-kta brizzi co-branding ini harus mendaftarkan dirinya melalui website. Design dari Kartu Tanda Anggota Viking Persib Club juga merupakan bentuk kolaborasi dengan salah satu seniman terkemuka asal Kota Bandung, Irvine Jasta.

Selain kerjasama dengan BRI, dalam program pemutihan ini pun setiap anggota akan mendapatkan jaminan asuransi dari Rey Insurance. Ini merupakan platform kesehatan yang mengintegrasikan antara akses proteksi, tindakan preventif, dan kuratif pada membernya, sehingga dapat menjadi solusi sehat, setiap saat untuk para Bobotoh.

“Lalu meluncurkan website dan ketiga untuk mengembangkan ekosistem bisnis suporter. Kita kembangkan UKM-nya dan kita bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Shopee dan Local Creative Movement,”

