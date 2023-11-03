Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sudahi Aksi Kosongkan Tribun, Viking Persib Club Siap Nyetadion Lagi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:03 WIB
Sudahi Aksi Kosongkan Tribun, Viking Persib Club Siap <i>Nyetadion</i> Lagi
Viking Persib Club akan kembali ke stadion (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)
A
A
A

BANDUNG - Viking Persib Club (VPC) memutuskan untuk kembali ke stadion meski sempat menyatakan menepi pada putaran pertama Liga 1 2023-2024. Aksi itu akan dimulai saat Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 8 November 2023.

Melalui rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), VPC menyatakan sampai batas akhir waktu yang telah ditetapkan, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) masih belum membuka dialog secara terbuka perihal distribusi tiket pertandingan kandang. Walau sedih, mereka menyadari ada kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan.

Persib Bandung

"Oleh karena itu, bisa kami simpulkan bahwa manajemen tidak ingin berjalan bersama, mengabaikan, dan tidak menganggap penting keberadaan suporternya sendiri," tulis VPC, Jumat (3/11/2023).

"Sikap menepi yang kami lakukan pada putaran pertama dilakukan atas dasar cinta dan merupakan sebuah sikap dan kritik atas kebijakan manajemen yang menurut kami terlalu ‘satu arah’ dan dikhawatirkan dapat melunturkan cinta Bobotoh (terutama bagi mereka yang berada di luar Bandung) kepada Persib," imbuh pernyataan itu.

"Namun, kami menyadari sikap menepi ini tidak dapat dilakukan terus menerus, apalagi melihat sikap manajemen saat ini yang masih berkeras mempertahankan kebekuan komunikasi dengan kami," tambah VPC.

Karena itu, demi memperhatikan kepentingan tim Persib Bandung, VPC bersepakat untuk memutuskan kembali ke stadion pada putaran kedua. Aksi kembali ke stadion itu dimulai pada laga pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 melawan Arema FC.

