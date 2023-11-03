Media Malaysia Takjub Sentuhan Bojan Hodak Bikin Persib Bandung Menggila di Liga 1 2023-2024

MEDIA Malaysia, Makan Bola, takjub sentuhan Bojan Hodak bikin Persib Bandung menggila di Liga 1 2023-2024. Mereka pun menyoroti kans Persib untuk merebut gelar juara Liga 1 musim ini.

Sejak ditunjuk sebagai pelatih baru Persib untuk menggantikan Luis Milla pada Juli 2023, Bojan Hodak memang terus membawa tim menuai hasil manis. Dia membawa Pangeran Biru -julukan Persib- bangkit di Liga 1 2023-2024, dari sempat terpuruk saat masih ditangani Luis Milla.

Kini, Persib tak terkalahkan di 11 laga beruntun Liga 1 2023-2024. Mereka mencatatkan delapan kemenangan dan tiga hasil imbang. Kemenangan teranyar didapat kala melawan Madura United pada 1 November 2023 lalu saat melibas Madura United dengan skor 1-0.

Rentetan hasil positif itu membawa Persib melesat ke posisi kedua di klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mereka kini sudah mengemas 34 poin dari 18 laga yang telah dijalani.

Mendapati hasil manis Persib ini, media Malaysia ikut memberi sorotan lebih. Sebab, Bojan Hodak sendiri merupakan sosok pelatih tersohor di Negeri Jiran -julukan Malaysia.

Pelatih asal Kroasia itu sudah malang melintang menangani klub-klub di Malaysia, sebelum hijrah ke Persib. Dia pernah menangani Kelantan FC pada 2012-2013, Johor Darul Takzim pada 2014-2015, hingga Kuala Lumpur City pada 2021-2023.

Makan Bola pun mengakui bahwa Hodak selalu dikenang para pencinta sepakbola Malaysia, meski kini sudah hijrah menangani klub Indonesia. Sebab, kiprah manis sudah diukirnya dengan membawa klub-klub di Malaysia meraih berbagai gelar juara.

“Sentuhan mantan pelatih KL City FC, Bojan Hodak, di Persib Bandung semakin meningkat belakangan ini. Terbaru, Persib mencetak kemenangan tipis 1-0 atas Madura United berkat gol Nick Kuipers pada menit ke-85,” tulis Makan Bola, dikutip Jumat (3/11/2023).