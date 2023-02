INILAH jawaban dari apa perbedaan Viking dan Bobotoh. Keduanya merupakan basis suporter salah satu klub top Indonesia, Persib Bandung.

Menjadi klub sepakbola yang besar pastilah memiliki basis suporter yang loyal dan fanatik. Klub-klub top Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Munich, dan yang lainnya, memiliki basis suporter fanatik yang selalu setia mendukung klub kesayangannya.

Di Indonesia, Persib Bandung adalah salah satu klub dengan basis suporter yang paling besar. Direktur Persib, Teddy Tjahjono mengklaim bahwa jumlah suporter mereka mencapai angka 22 juta orang. Dengan jumlah ini, Persib menjadi klub yang memiliki jumlah suporter terbanyak bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di Asia.

Sebutan suporter Persib sendiri nyatanya ada dua, yaitu Viking dan Bobotoh. Lantas apa yang membedakan keduanya?

Bobotoh merupakan sebutan untuk pendukung Persib secara keseluruhan, bukan hanya pendukung yang berasal dari Bandung, namun dari seluruh dunia. Sedangkan Viking merupakan sebuah organisasi suporter yang berada di bawah bobotoh. Dengan kata lain, Viking adalah suporter Persib yang terorganisir dan merupakan bagian dari Bobotoh yang bermarkas di Kota Bandung.

Mengutip akun Facebook bobotoh online, Jumat (10/02/2023), Viking adalah pendukung Persib yang berada di daerah masing-masing, sedangkan Bobotoh adalah pendukung Persib sedunia. Namun keduanya memiliki persamaan yaitu satu hati, satu bendera, dan satu tujuan yaitu mendukung Persib Bandung.

Kemudian pada cuitan akun Twitter resmi Persib pada 5 April 2016, Persib menjawab sebuah pertanyaan dari akun bernama @Muhammadhusni94 yang meminta dijelaskan perbedaan antara Viking, Bomber, Casual dan lain-lain dengan Bobotoh. Sebab, masih banyak yang salah dalam mengartikan. Akun resmi Persib itu pun menjelaskan bahwasanya secara singkat Viking, Bomber, Casual dan lain-lain merupakan bagian dari Bobotoh. Namun tidak semua Bobotoh merupakan bagian dari Viking, Bomber, Casual dan lain-lain tersebut. Itulah perbedaan antara Viking dengan Bobotoh. Kesimpulannya, Bobotoh merupakan sebutan untuk seluruh pendukung Persib dan Viking merupakan bagian dari Bobotoh. Baik viking ataupun bobotoh, semuanya bertujuan untuk mendukung Persib Bandung menjadi juara pada setiap kompetisi.