LUIS Milla langsung alihkan fokus untuk hadapi PSM Makassar usai Persib Bandung ditahan Bali United. Sang pelatih asal Spanyol mengaku tidak memperhatikan klasemen sementara Liga 1 2022-2023 untuk saat ini.

Maung Bandung – julukan Persib – gagal merebut kembali tahtanya di klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Sebab, mereka tertahan dengan skor 1-1 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (10/2/2023) saat berhadapan dengan Bali United.

Â

Karena hasil ini, Persib tertahan di peringkat kedua dengan catatan 46 poin. Mereka tertinggal satu poin dari PSM Makassar yang kini menjadi pemuncak.

Berbicara seusai laga kontra Bali United, Luis Milla mengaku belum memerhatikan klasemen. Baginya, yang terpenting adalah meraih poin penuh dalam setiap pertandingannya.

"Saya tidak melihat bagaimana posisi di papan klasemen. Pasalnya, sejak saya datang ke Persib selalu berusaha menekankan kepada pemain bahwa yang penting fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya," ucap Luis Milla seusai laga kontra Bali United, Jumat (10/2/2023).

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu gembira melihat Persib Bandung terus memperbaiki diri. Dia hanya ingin melihat skuadnya untuk bekerja keras dan fokus dari satu laga ke laga lainnya.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

"Artinya, kami harus betul-betul kerja keras. Jadi, apa pun hasilnya posisi kami di papan klasemen saat ini tidak melihat itu," lanjut Milla. Oleh karena itu, Persib patut mengalihkan fokusnya untuk laga berikutnya kontra PSM Makassar. Pertempuran antara tim papan atas ini akan dihelat di kandang Persib, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Selasa 14 Februari 2023. "Ya, setelah ini kami akan menghadapi PSM di Bandung dan kita hormati mereka. PSM punya tenaga dan kecepatan, hampir sama dengan Bali United. Kami akan mempersiapkan yang terbaik untuk melawan PSM," katanya.