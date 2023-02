STEFANO Cugurra sesali kegagalan Bali United unggul dua gol atas Persib Bandung. Kedua tim bermain imbang 1-1 di laga lanjutan Liga 1 2022-2023.

Kedua tim bersaing sengit di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (10/2/2023) sore WIB. Bali United memang menyandang predikat tuan rumah, namun Persib Bandung berhasrat untuk meraih kemenangan demi meneruskan tren tak terkalahkannya dan merebut kembali puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023.

Serdadu Tridatu – julukan Bali United – unggul lebih dulu sejak menit ke-78 melalui Privat Mbarga. Namun demikian, Persib Bandung menolak menyerah dan menyeimbangkan skor pada menit ke-88 melalui David Da Silva.

Teco – sapaan akrab Stefano Cugurra – pun mengutarakan rasa kecewanya seusai pertandingan. Dia menyayangkan beberapa momen ketika Bali United harusnya bisa unggul dua gol atas Persib Bandung.

"Hari ini seharusnya kita bisa menang melawan Persib. Waktu memimpin 1-0, punya peluang juga untuk cetak gol yang kedua namun justru tidak bisa," tutur Teco seusai pertandingan, Jumat (10/2/2023).

BACA JUGA:Luis Milla Ungkap Kunci Sukses Persib Bandung Selamatkan Diri dari Kekalahan Kontra Bali United

Teco mengakui tren buruk Bali United di paruh kedua musim ini. Sebab, mereka belum mampu meraih kemenangan dari lima laga terakhir.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

Namun demikian, dia mengapresiasi kerja keras dari skuad Serdadu Tridatu. Hanya saja, hasilnya memang belum sesuai dengan harapan, seperti yang terjadi di laga kontra Persib. "Momentum dari tim tahun ini tidak bagus, kita belum bisa menang. Para pemain telah bekerja keras dan mengikuti sesuai taktik yang diberikan. Menurut saya, mereka bermain bagus hanya hasilnya yang belum kita dapat," imbuh Teco. Pada saat ini, Bali United tertahan di peringkat keenam klasemen Liga 1 2022-2023. Di laga berikutnya, mereka akan menghadapi persik Kediri pada Selasa 14 Februari 2023.