LUIS Milla ungkap kunci sukses Persib Bandung selamatkan diri dari kekalahan kontra Bali United. Menurut pelatih asal Spanyol itu, Maung Bandung – julukan Persib Bandung – terhindar dari kekalahan berkat mentalitas kuat para pemain.

Persib melawat ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (10/2/2023) sore WIB. Mereka memiliki catatan tak terkalahkan dalam 14 laga sebelumnya di Liga 1 2022-2023 dan difavoritkan memenangkan laga ini.

Namun demikian, Bali United justru berhasil unggul lebih dulu setelah Privat Mbarga membuka skor pada menit ke-78. Namun demikian, semangat pantang menyerah dari skuad Maung Bandung bermain di sisa laga hingga David Da Silva menyeimbangkan skor pada menit ke-88.

Seusai pertandingan, Luis Milla pun mengutarakan rasa puasnya karena Persib terhindar dari kekalahan. Dirinya mengetahui bahwa Bali United memaksa Persib harus mengeksplor beberapa cara, hanya untuk membawa pulang satu poin.

"Tidak mudah memang ketika kita tertinggal lebih dulu untuk mengejar ketertinggalan," kata Milla dalam konferensi pers seusai laga, Jumat (10/2/2023).

"Kita coba cari beberapa alternatif dengan memasukan pemain kemudian mengubah sedikit formasi. Dan bersyukur akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1," sambungnya.

Menurut sang pelatih asal Spanyol, Persib sukses menyelamatkan dirinya dari kekalahan karena mentalitas yang bermain. Semangat pantang menyerah mereka menunjukkan karakter mental yang kuat. "Saya sangat gembira karena itu bukan situasi yang mudah. Pemain menunjukkan karakter mental yang kuat," imbuh Milla. Dengan hasil ini, maka Persib melanjutkan tren positifnya dengan melalui 15 laga beruntun tanpa kekalahan. Namun demikian, mereka gagal merebut puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023, yang masih ditempati PSM Makassar dengan keunggulan satu poin.