KISAH sedih mantan pemain Persib Bandung saat di Real Madrid, hanya 2 pemain yang datang ke pesta ulang tahunnya. Siapakah pemain itu?

Dia adalah Michael Essien. Siapa siah yang tidak mengenal sosok pesepakbola satu ini. Dia diketahui merupakan salah satu gelandang tengah dunia yang pernah merumput ke liga Indonesia.

Persib membuat suatu gebrakan yang mengejutkan saat hari ulang tahun ke-84 klub asal Kota Kembang ini. Maung Bandung mendatangkan seorang gelandang kelas dunia yang pernah berkiprah bersama Olympic Lyon, Chelsea, Real Madrid, dan AC Milan, yaitu Michael Essien.

Bertahan satu musim, Essien berhasil mencuri hati para suporter setia Persib, yakni bobotoh. Kendati menjadi idaman bobotoh, Essien ternyata menyimpan sebuah kisah pilu saat dirinya masih berseragam Real Madrid pada musim 2012-2013.

BACA JUGA: Rumor Carlo Ancelotti Tangani Timnas Brasil Makin Panas, PSSI-nya Brasil Segera Temui Real Madrid!

Essien datang ke Real Madrid dengan status pemain pinjaman dari Chelsea. Perekrutan Essien ke Los Blancos tidak terlepas dari peran pelatih sebelumnya di Chelsea, Jose Mourinho.

Essien menjadi penggawa Real Madrid saat akan genap berusia 30 tahun. Tentu saja untuk memperingati usianya yang menginjak tiga dekade, Essien ingin merayakannya bersama penggawa Real Madrid.

BACA JUGA: Kariernya Lebih Gemilang di Arsenal ketimbang di Real Madrid, Martin Odegaard Beberkan Alasannya

Pada musim itu, Real Madrid dihuni oleh nama-nama besar, seperti Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Mesut Ozil, Xabi Alonso, dan lain sebagainya. Sayangnya, hari bahagia Essien berujung dengan kekecewaan.

Pasalnya, dari sekian banyaknya penggawa Real Madrid, hanya ada 2 pemain yang hadir. Dia adalah Luka Modric dan Daniel Carvalho yang hadir pada pesta perayaan ulang tahunnya tersebut.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

Kejadian itu pun ditanggapi oleh sang pelatih, Jose Mourinho. Dalam buku ‘Jose Mourinho:Up Close and Personal’ sang penulis Rob Beasley mengatakan bahwasanya Mourinho harus menghibur Essien, dengan mengatakan bahwa itu bukanlah masalah pribadi yang menandakan para pemain tidak menyukai Essien. Namun, para pemain lain hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka memiliki hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Pada musim itu, Real Madrid mengakhiri musim tanpa meraih satu pun gelar. Madrid hanya finis sebagai runner up La Liga dan Copa Del Rey. Mereka juga harus puas hanya menembus semifinal di ajang Liga Champions. Itulah kisah sedih mantan pemain Persib Bandung Michael Essien, saat di Real Madrid hanya 2 pemain yang datang ke pesta ulang tahunnya. Saat ini, Michael Essien telah pensiun sebagai pemain sepakbola. Keputusan itu diumumkan sejak 9 September 2020. Dia pensiun bersama FK Sabail. Essien kini diketahui menjadi seorang asisten pelatih dari klub asal Liga Denmark, Nordsjaelland.