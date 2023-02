LONDON โ€“ Penampilan Martin Odegaard di Arsenal bisa dikatakan jauh lebih gemilang ketika saat dirinya masih bermain untuk Real Madrid. Lantas apa yang menyebabkan Odegaard tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya di tim berjuluk Los Blancos?

Menurut pemaparan Odegaard, alasan utama dirinya sulit berkembang di Madrid hingga memilih untuk meninggalkan tim tersebut karena tekanan yang luar biasa yang ia rasakan, terutama dari media. Ia bahkan benar-benar ketakutan dikritik negatif ketimbang fokus memperbaiki penampilannya kala itu.

โ€œPers menekan saya karena tidak segera memenuhi harapan. Saya adalah sasaran empuk,โ€ ungkap Martin Odegaard dilansir dari Football Espana, Jumat (10/2/2023).

โ€œSaya lebih khawatir untuk tidak membuat kesalahan daripada benar-benar memainkan permainan saya,โ€ imbuh pemain yang kini berusia 24 tahun tersebut.

Odegaard mengaku cukup tertekan setelah tidak dapat memenuhi harapan bersalam Los Blancos. Hal tersebut membuatnya merasa hijrah ke klub lain diyakini akan menjadi hal yang tepat untuk dilakukan.

Kini Odegaard menyadari bahwa dirinya tidak seharusnya bersikap lebih mementingkan pendapat pihak lain ketimbang fokus terhadap permainannya sendiri. Bersama Arsenal, Odegaard pun lebih memilih untuk fokus kepada permainannya dibandingkan pendapat miring yang dilayangkan kepadanya.

โ€œSaya masih kecil, tetapi saya telah belajar bahwa Anda harus kejam. Anda tidak harus peduli. Anda harus menunjukkan diri Anda yang sebenarnya di lapangan,โ€ sambung. Odegaard telah menjadi bagian dari Real Madrid pada 2015 lalu ketika masih berusia 16 tahun. Pada saat itu, Odegaard dinilai akan menjadi gelandang hebat seperti di Arsenal sekarang ini, namun kenyataannya ia justru melempem di Madrid. Setelah kesulitan untuk menunjukan kemampuan terbaiknya, Odegaard yang tidak memenuhi ekspektasi pun menjadi sasaran kritik suporter Real Madrid dan juga media Spanyol. Tak tahan dengan hal itu, dirinya pun memutuskan untuk hijrah ke Arsenal. Kini bersama Arsenal, Odegaard pun berhasil mencatatkan hasil yang cukup gemilang. Dirinya telah mampu mencetak delapan gol serta enam assist dari 19 pertandingan yang dilakoni bersama The Gunners. Bahkan Odegaard yang dipercaya menjadi kapten berpeluang membawa Arsenal juara. Sebab saat ini Arsenal sedang memimpin klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan koleksi 50 poin dan unggul lima angka dari Manchester City yang berada di urutan kedua.