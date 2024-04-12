Kisah Osas Saha, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Asal Nigeria Ini Sudah Bermain di 16 Klub Liga Indonesia

KISAH Osas Saha, pemain naturalisasi Timnas Indonesia asal Nigeria yang sudah bermain di 16 klub Liga Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab angka 16 adalah jumlah yang sangat luar biasa, terlebih awalnya Osas adalah pemain asing.

Saat ini, Osas Saha bermain untuk PSBS Biak di Liga 2 2023-2024. Osas Saha masih aktif bermain meski kini sudah berusia 37 tahun.

Perjalanan Osas di dunia sepakbola sangat menarik, terutama perjalanannya di sepakbola Tanah Air. Terlebih Osas mengawali itu semua ketika dirinya masih sangat muda, yakni berusia 18 tahun.

Ya, Osas pertama kali main di Tanah Air ketika masih berusia 18 tahun. Osas yang kala itu sudah dipanggil membela Timnas Nigeria U-18 pun bermain di Indonesia berkat seniornya, Bob Manuel.

Lewat Bob Manuel, Osas bermain di Liga Indonesia dan PSDS Deli Serdang menjadi tim pertama yang dibela Osas. Setelahnya, ia pun terus ganti tim hingga kini mencatatkan total 16 klub Indonesia peranh dibela Osas.

Ke-16 tim itu adalah PSDS Deli Serdang, PSMS Medan, PSAP Sigli, Persepam Madura, Persisam Samarinda, Persiram Raja Ampat, Semen Padang, dan Perseru Serui. Lalu delapan tim lainnya adalah Persija Jakarta, PS Tira Persikabo, PSM Makassar, Bhayangkara FC,PSG Pati, Persita Tangerang, Kalteng Putra, PSBS Biak.