Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Osas Saha, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Asal Nigeria Ini Sudah Bermain di 16 Klub Liga Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |15:51 WIB
Kisah Osas Saha, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Asal Nigeria Ini Sudah Bermain di 16 Klub Liga Indonesia
Mantan pemain Timnas Indonesia, Osas Saha. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Osas Saha, pemain naturalisasi Timnas Indonesia asal Nigeria yang sudah bermain di 16 klub Liga Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab angka 16 adalah jumlah yang sangat luar biasa, terlebih awalnya Osas adalah pemain asing.

Saat ini, Osas Saha bermain untuk PSBS Biak di Liga 2 2023-2024. Osas Saha masih aktif bermain meski kini sudah berusia 37 tahun.

Perjalanan Osas di dunia sepakbola sangat menarik, terutama perjalanannya di sepakbola Tanah Air. Terlebih Osas mengawali itu semua ketika dirinya masih sangat muda, yakni berusia 18 tahun.

Ya, Osas pertama kali main di Tanah Air ketika masih berusia 18 tahun. Osas yang kala itu sudah dipanggil membela Timnas Nigeria U-18 pun bermain di Indonesia berkat seniornya, Bob Manuel.

Lewat Bob Manuel, Osas bermain di Liga Indonesia dan PSDS Deli Serdang menjadi tim pertama yang dibela Osas. Setelahnya, ia pun terus ganti tim hingga kini mencatatkan total 16 klub Indonesia peranh dibela Osas.

Osas Saha

Ke-16 tim itu adalah PSDS Deli Serdang, PSMS Medan, PSAP Sigli, Persepam Madura, Persisam Samarinda, Persiram Raja Ampat, Semen Padang, dan Perseru Serui. Lalu delapan tim lainnya adalah Persija Jakarta, PS Tira Persikabo, PSM Makassar, Bhayangkara FC,PSG Pati, Persita Tangerang, Kalteng Putra, PSBS Biak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/51/3048507/10-perbedaan-sepakbola-dan-futsal-yang-perlu-diketahui-nomor-1-mirip-basket-bNQZzEReRT.jpg
10 Perbedaan Sepakbola dan Futsal yang perlu Diketahui, Nomor 1 Mirip Basket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980662/5-stadion-sepakbola-dengan-pemandangan-terindah-nomor-1-punya-negara-tetangga-uzokrogd68.jpg
5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah, Nomor 1 Punya Negara Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/51/2933927/asal-muasal-rivalitas-messi-dan-ronaldo-j9vDs5fItP.jpg
Asal Muasal Rivalitas Messi dan Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/47/2911115/kisah-al-saadi-gaddafi-anak-sang-diktator-muammar-gaddafi-yang-sempat-jadi-pemain-liga-italia-IYktZk65cu.jpg
Kisah Al-Saadi Gaddafi, Anak sang Diktator Muammar Gaddafi yang sempat Jadi Pemain Liga Italia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/01/25/anthony_ginting__3_.JPG
Anthony Ginting Membumi usai Bungkam Jagoan Hong Kong di French Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement