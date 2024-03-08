Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah, Nomor 1 Punya Negara Tetangga

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:42 WIB
5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah, Nomor 1 Punya Negara Tetangga
Estadio Municipal de Braga merupakan salah satu stadion dengan pemandangan terindah di dunia (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT lima stadion sepakbola dengan pemandanganan terindah. Arena-arena ini tidak hanya bagus dari sisi kualitas, tetapi juga menawarkan pemandangan serta pengalaman yang sulit dilupakan.

Stadion sepakbola tak hanya tempat untuk menyaksikan pertandingan di era modern ini. Namun, stadion juga sudah menjadi lokasi rekreasi bagi keluarga dan pencinta sepakbola.

Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno usai Kampanye Akbar Pemilu 2024 (Foto: Instagram/@love_gbk)

Lantas, mana saja stadion sepakbola dengan pemandangan terindah? Simak ulasan berikut ini.

5 Stadion Sepakbola dengan Pemandangan Terindah

5. Central Coast Mariners Stadium, Australia

Central Coast Mariners Stadium

Stadion yang ada di Australia ini menawarkan pemandangan yang sangat unik bagi para penggemar sepakbola. Sebab, stadion ini dibangun persis di samping laut Brisbane. Tak hanya itu, terdapat pohon palem dan kapal yang hilir mudik untuk melengkapi keindahan stadion ini.

Stadion yang dahulu dikenal dengan nama Stadion Bluetongue ini markas besar dari salah satu kontestan A-League Australia, yaitu Central Coast Mariners. Stadion ini hanya mampu menampung 20 ribu penonton dan memiliki tiga tribune yang masing-masing menghadap ke laut.

4. Stadion Rheinpark, Liechtenstein

Stadion Rheinpark

Stadion Rheinpark terletak di Ibu Kota Liechtenstein. Stadion ini menjadi markas bagi Vaduz FC yang berlaga di Liga Sepak Bola Swiss. Stadion ini juga menjadi tuan rumah pertandingan nasional bagi Liechtenstein ketika bertanding dalam pertandingan persahabatan dan kompetisi Eropa.

Stadion yang memiliki kapasitas 6.127 tempat duduk ini dibuka pada 1998. Selain itu, stadion ini memiliki latar Pegunungan Alpen yang sangat indah dan menakjubkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
