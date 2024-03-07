Jelang Final EPA U-20 2023-2024, Ini Suasana Ruang Kontrol VAR di Stadion Manahan

SOLO - Penggunaan Teknologi Video Assistant Referee (VAR) akan diuji coba pada laga final Elite Pro Academy (EPA) U-20 2023-2024. Uji coba penggunaan teknologi VAR akan dilakukan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Kamis (7/3/2024).

Pertandingan final itu akan mempertemukan Persis Solo U-20 versus Persita Tangerang U-20. Laga ini nantinya menjadi gambaran untuk penggunaan teknologi VAR di level Liga 1.

MNC Portal Indonesia berkesempatan untuk mengunjungi ruang kontrol VAR di Stadion Manahan. Terlihat, ada lima layar berukuran sedang yang nantinya akan digunakan untuk menunjang kinerja wasit di lapangan.

Layar-layar ini tersambung langsung dengan delapan kamera yang terpasang di lapangan Stadion Manahan. Diantara kamera tersebut juga ada yang ditempatkan belakang gawang.

Sementara itu, ada satu layar yang terpasang di pinggir lapangan. Monitor ini berguna untuk membantu wasit di lapangan mengambil keputusan.