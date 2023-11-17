Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

LOC: Jumlah Penonton Piala Dunia U-17 2023 Tembus 400 Ribu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:19 WIB
LOC: Jumlah Penonton Piala Dunia U-17 2023 Tembus 400 Ribu
Timnas Indonesia U-17 jadi daya tarik utama di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
JUMLAH penonton Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia sudah tembus 400 ribu per Jumat (17/11/2023) Angka tersebut tentunya akan terus bertambah karena ajang ini akan berlangsung hingga 2 Desember 2023.

Hal ini disampaikan oleh Marsal Masita selaku Head of Marketing and Commercial LOC Piala Dunia U-17 2023. Penghitungan penonton adalah kombinasi dari empat kota pelaksana, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Surakarta. Surabaya menjadi yang tertinggi.

Timnas Indonesia U-17

Hal tersebut karena kota itu menjadi markas Timnas Indonesia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo. Di sana sudah menuntaskan fase Grup A yang dihuni tim asuhan Bima Sakti, Panama U-17, Maroko U-17 dan Ekuador U-17.

“Surabaya adalah kota yang memiliki penonton terbanyak dari empat kota. Tapi sekadar info, per hari ini yang sudah nonton Piala Dunia U-17 dari empat kota jumlahnya 400 ribu orang. Yang mau saya tekankan, ini bukan Piala Dunia senior, juga bukan Piala Dunia U-20. Ini usia terendah dari kompetisi FIFA,” kata Marsal Masita dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (17/11/2023).

“Kita harus bangga dan Surabaya memberikan kontribusi terbesar dengan 400 ribu tersebut. Angka ini terus meningkat karena masih ada pertandingan grup yang belum dimainkan,” tambahnya.

