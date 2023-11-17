Man of the Match Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ian Subiabre!

Ian Subiabre dinobatkan sebagai man of the match laga Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/argentina)

MAN of the match dalam laga Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Ian Subiabre. Sang wonderkid River Plate tampil dominan dengan melesakkan sebuah gol dan mempersembahkan satu assist dalam pertandingan ini.

Argentina sukses mengklaim kemenangan dengan skor 4-0 dalam pertandingan terakhir mereka di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Laga tersebut dimainkan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Jumat (17/11/2023) sore WIB.

Subriabre pun dipercaya bermain penuh. Dia menyumbang gol pada menit ke-52 membawa keunggulan Argentina U-17 menjadi 3-0.

Aksinya di lapangan cukup mampu mendominasi. Kemampuan individualnya berhasil mengelabui sejumlah pemain lawan.

Permainan La Albiceleste muda itu cukup dominan. Gol pertama dicetak oleh Thiago Ezequiel Laplace di menit ke-34.