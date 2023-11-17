Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 4-0, Albiceleste Lolos ke 16 Besar!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:58 WIB
Hasil Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 4-0, Albiceleste Lolos ke 16 Besar!
Timnas Argentina U-17 bantai Polandia U-17 4-0 di JIS (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)
A
A
A

HASIL Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada Jumat (17/11/2023) sore WIB berakhir dengan skor 4-0 untuk Argentina.

Argentina sudah unggul 1-0 sejak babak pertama melalui Thiago Laplace (34'). Di babak kedua, mereka menambah tiga gol lagi melalui Agustin Fabian Ruberto (46’), Ian Martin Subiare (52’), dan Santiago Lopez (86').

Timnas Argentina U-17

Jalannya Pertandingan

Bola dikuasai pertama lewat kaki-kaki penggawa Polandia U-17. Mereka mencoba membuka pertahanan lawan sejak awal permainan dimulai.

Namun pasukan Diego Placente tidak mudah ditembus. Skuad muda La Albiceleste-julukan Argentina- justru mampu menebar ancaman.

Penggawa muda AC Milan U-19, Mateusz Skoczylas, masih mencari cara untuk membuka skor lebih dulu buat Polandia U-17. Maklum, saat ini mereka belum 'pecah telur' di Grup D usai menelan dua kekalahan beruntun.

Peluang tercipta bagi Argentina di 10 menit pertandingan pertama. Namun upaya terobosan Claudio Echeverri dan kolega belum membuahkan hasil.

Kedua tim masih saling mencoba mengupas pertahanan satu sama lain. Meski demikian, skor imbang kacamata belum berubah hingga cooling break.

Usai rehat, Argentina langsung membuka keunggulan lebih dulu. Thiago Laplace berhasil mencetak gol di menit ke-34 memanfaatkan bola liar di depan gawang, skor 1-0.

Polandia U-17 semakin tertekan di sisa menit akhir pertandingan babak pertama. La Albiceleste muda justru tak berhenti menebar ancaman.

Peluang demi peluang kembali dibangun oleh Claudio Echeverri dan kolega. Namun skor tak berubah hingga peluit akhir laga babak pertama dibunyikan.

Intensitas permainan berjalan semakin tinggi. Argentina U-17 berhasil mencetak gol cepat sejurus setelah kick off babak kedua dimulai.

Agustín Ruberto sukses memanfaatkan peluang ke-46. Dia membawa keunggulan Argentina U-17 menjadi 2-0. Kejutan itu cukup membuat Polandia U-17 sedikit kewalahan.

Permainan Argentina U-17 semakin mengganas meski sudah unggul dua gol. Kali ini giliran Ian Subiabre yang merobek gawang Michal Matys di menit ke-52, skor 3-0.

