Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bukan Lionel Messi, Calon Striker Real Madrid Endrick Sebut Cristiano Ronaldo sebagai Idola Terbesarnya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:14 WIB
Bukan Lionel Messi, Calon Striker Real Madrid Endrick Sebut Cristiano Ronaldo sebagai Idola Terbesarnya
Cristiano Ronaldo merupakan idola calon striker Real Madrid Endrick (Foto: REUTERS)
A
A
A

BUKAN Lionel Messi, calon striker Real Madrid, Endrick, menyebut Cristiano Ronaldo sebagai idola terbesarnya. Wonderkid bernama lengkap Endrick Felipe Moreira de Sousa itu mengaku sangat bangga akan berseragam Real Madrid, eks klub sang idolanya, CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- tersebut.

Bagi yang belum tahu, Endrick merupakan salah satu wonderkid Timnnas Brasil yang bermain sebagai striker untuk klub Palmeiras. Pemain kelahiran 21 Juli 2006 (17 tahun) itu akan resmi bergabung dengan Real Madrid pada Juli 2024 mendatang.

Endrick Felipe

Baru-baru ini, Endrick menyebut Real Madrid sebagai klub impiannya sejak kecil. Bahkan, bomber 17 tahun itu memilih Cristiano Ronaldo sebagai idola terbesarnya, bukan Lionel Messi. Wonderkid Timnas Brasil ini pun sangat bangga akan berseragam eks klub CR7 itu pada 2024 mendatang.

“Impian saya sejak kecil adalah bermain untuk Real Madrid. Cristiano Ronaldo adalah salah satu idola terbesar saya. Jadi merupakan suatu kebanggaan besar mengetahui bahwa saya akan mengenakan seragam yang sama dengan yang dia kenakan (pada masanya),” ungkap Endrick, mengutip dari Madrid Universal.

Di usianya yang baru 17 tahun, Endrick telah melakukan debut untuk Timnas Brasil senior dalam di laga kontra Kolombia pada Jumat (17/11/2023). Dia mengatakan bisa bermain untuk Tim Samba senior merupakan impiannya sejak kecil. Ia pun tak lupa berterima kasih ke semua pihak yang mendukungnya.

“Selalu menjadi impian utama untuk mengenakan seragam Brasil. Banyak hal terjadi dengan sangat cepat dalam hidup saya, dan ini adalah mimpi lain yang menjadi kenyataan. Saya hanya bisa berterima kasih kepada keluarga saya, agen, dan Palmeiras, yang selalu percaya pada saya,” kata Endrick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/49/1649861/profil-varo-mario-pembalap-muda-calon-bintang-yamaha-cup-race-2025-mzb.webp
Profil Varo Mario, Pembalap Muda Calon Bintang Yamaha Cup Race 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/phil_foden_menjadi_bintang_kemenangan_3_2_manchest.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Man City Menang Dramatis atas Leeds, Newcastle Bantai Everton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement