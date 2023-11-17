Bukan Lionel Messi, Calon Striker Real Madrid Endrick Sebut Cristiano Ronaldo sebagai Idola Terbesarnya

BUKAN Lionel Messi, calon striker Real Madrid, Endrick, menyebut Cristiano Ronaldo sebagai idola terbesarnya. Wonderkid bernama lengkap Endrick Felipe Moreira de Sousa itu mengaku sangat bangga akan berseragam Real Madrid, eks klub sang idolanya, CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- tersebut.

Bagi yang belum tahu, Endrick merupakan salah satu wonderkid Timnnas Brasil yang bermain sebagai striker untuk klub Palmeiras. Pemain kelahiran 21 Juli 2006 (17 tahun) itu akan resmi bergabung dengan Real Madrid pada Juli 2024 mendatang.

Baru-baru ini, Endrick menyebut Real Madrid sebagai klub impiannya sejak kecil. Bahkan, bomber 17 tahun itu memilih Cristiano Ronaldo sebagai idola terbesarnya, bukan Lionel Messi. Wonderkid Timnas Brasil ini pun sangat bangga akan berseragam eks klub CR7 itu pada 2024 mendatang.

“Impian saya sejak kecil adalah bermain untuk Real Madrid. Cristiano Ronaldo adalah salah satu idola terbesar saya. Jadi merupakan suatu kebanggaan besar mengetahui bahwa saya akan mengenakan seragam yang sama dengan yang dia kenakan (pada masanya),” ungkap Endrick, mengutip dari Madrid Universal.

Di usianya yang baru 17 tahun, Endrick telah melakukan debut untuk Timnas Brasil senior dalam di laga kontra Kolombia pada Jumat (17/11/2023). Dia mengatakan bisa bermain untuk Tim Samba senior merupakan impiannya sejak kecil. Ia pun tak lupa berterima kasih ke semua pihak yang mendukungnya.

“Selalu menjadi impian utama untuk mengenakan seragam Brasil. Banyak hal terjadi dengan sangat cepat dalam hidup saya, dan ini adalah mimpi lain yang menjadi kenyataan. Saya hanya bisa berterima kasih kepada keluarga saya, agen, dan Palmeiras, yang selalu percaya pada saya,” kata Endrick.