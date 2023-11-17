Kisah Carlos Tevez, Digaji Lebih Besar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Usai Mengalami Awal Hidup yang Sulit

KISAH Carlos Tevez, digaji lebih besar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo usai mengalami awal hidup yang sulit akan diulas Okezone. Mantan penyerang Timnas Argentina itu telah pensiun dari sepakbola profesional pada 4 Juni 2022.

Carlos Tevez telah menghabiskan empat tahun pertama karier profesionalnya bersama Boca Juniors. Tevez kemudian menghabiskan dua tahun bersama Corinthians sebelum menandatangani kontrak dengan West Ham United pada 2006.

Setelah itu, Carlos Tevez dipinjamkan ke Manchester United pada 2007 dan secara kontroversial memilih untuk menandatangani kontrak dengan Manchester City pada 2009. Keputusannya itu membuat marah para penggemar Setan Merah.

Kendati demikian, Carlos Tevez sukses bersama Manchester City selama empat musim sebelum menandatangani kontrak tiga tahun dengan Juventus pada 2013. Tevez lalu menghabiskan beberapa musim terakhir kariernya di China dan Argentina sebelum akhirnya gantung sepatu tahun lalu.

Sejak saat itu, sang mantan pemain Timnas Argentina ini telah menangani Independiente, salah satu klub terbesar dan tersukses di Argentina. Belakangan, beredar kabar bahwa Carlos Tevez pernah mendapat lebih banyak penghasilan daripada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Menurut laporan Mirror, ketika Carlos Tevez dikontrak oleh klub China, Shanghai Shenhua, pada Desember 2016, dia dilaporkan memperoleh gaji sebesar 34-38 juta poundsterling per tahun. Jika dirupiahkan, 38 juta poundsterling setara dengan Rp728,4 miliar.

Kontrak Carlos Tevez yang bernilai 600.000 poundsterling per minggu membuatnya dilaporkan menjadi pesepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia. Dia pun disebut-sebut mendapat gaji lebih besar daripada yang didapat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi saat keduanya berada di puncak kejayaan masing-masing di Real Madrid dan Barcelona.

Namun, Carlos Tevez menolak untuk memberi tahu berapa besaran gaji yang diterimanya selama di China. Menurutnya, masalah gaji tak perlu diberi tahu kepada siapa pun demi menghormati rekan setim.

“Setelah pertandingan terakhir saya, saya tidak menyebutkan apa pun kepada media lokal tentang gaji saya di China,” kata Tevez saat itu, mengutip dari Mirror, Jumat (17/11/2023).

“Masalah gaji tidak boleh diberitahukan kepada semua orang, ini masalah rasa hormat terhadap rekan satu tim. Gaji saya tidak setinggi para legenda, tetapi untuk menghormati rekan satu tim, saya tidak akan memberi tahu Anda caranya, yang jelas banyak," tambahnya.