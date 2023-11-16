Kisah Ernando Ari Menjadi Pemain Timnas Indonesia Tersibuk

KISAH Ernando Ari menarik untuk diulas. Pasalnya, pemain Timnas Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang tersibuk di sepanjang tahun 2023.

Bagaimana tidak? Di sepanjang 2023 ini, Ernando Ari hampir tidak pernah luput dari pemanggilan pemain Timnas Indonesia. Pada awal tahun, Ernando sejatinya sempat absen membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 dan juga FIFA Matchday melawan Burundi.

Hal itu tidak lepas dari dirinya yang sempat mengalami cedera bahu pada akhir tahun 2022 silam.

Mendekati gelaran SEA Games Kamboja 2023, nama Ernando Ari menjadi salah satu pilihan Indra Sjafri di pos penjaga gawang. Hasilnya pun sangat baik, dirinya sukses mengantarkan Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023.

Setelah SEA Games usai, nama Ernando Ari dengan cepat menggeser posisi Nadeo Argawinata di skuad Timnas Indonesia Senior. Di FIFA Matchday menghadapi Palestina, dirinya masuk ke dalam skuad. Kemudian di laga menghadapi Argentina, dirinya diturunkan sebagai penjaga gawang utama.

Ernando kemudian kembali ke klubnya, yakni Persebaya Surabaya yang tengah bersiap melakoni Liga 1 musim 2023-2024. Dalam beberapa laga awal, dirinya pun terus menjadi andalan di skuad Bajul Ijo.

Hanya beberapa laga memperkuat timnya, Ernando kembali mendapat panggilan negara untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala AFF U-23 di bulan Agustus lalu. Meski tampil sangat apik sayang Ernando gagal mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia.