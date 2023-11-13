Man Of The Match Timnas Uzbekistan U-17 vs Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amirbek Saidov!

Amirbak Saidov jadi man of the match Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)

MAN of the match Timnas Uzbekistan U-17 vs Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah pemain Timnas Uzbekistan U-17, yakni Amirbek Saidov.

Duel Timnas Uzbekistan U-17 vs Kanada U-17 digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin (13/11/2023). Dalam laga itu, Amirbek Saidov tampil gemilang karena berhasil mencetak brace yang membawa Timnas Uzbekistan U-17 menang 3-0.

Gol pertama Uzbekistan U-17 tercipta lewat gol bunuh diri Richard Chukwu (22’). Sisanya, Saidov memborong dua gol (24’ dan 80’).

Gol pertama Saidov sempat akan dianulir lantaran dianggap berada di posisi offside. Usai peninjauan video assistant referee (VAR), gol Saidov kemudian disahkan.

Memasuki menit ke-81, Saidov mengejar bola panjang dari penjaga gawang, Muhammadyusuf Sobirov. Kiper Kanada U-17, Nathaniel Abraham kemudian keluar dari sarangnya dan malah salah mengantisipasi bola.

Saidov memanfaatkan situasi tersebut dengan mulus. Pemain klub lokal Uzbekistan, Bunyodkor itu kemudian menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong.