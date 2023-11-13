Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man Of The Match Timnas Uzbekistan U-17 vs Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amirbek Saidov!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |23:44 WIB
Man Of The Match Timnas Uzbekistan U-17 vs Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amirbek Saidov!
Amirbak Saidov jadi man of the match Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@uzbekistanfa)
A
A
A

MAN of the match Timnas Uzbekistan U-17 vs Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah pemain Timnas Uzbekistan U-17, yakni Amirbek Saidov.

Duel Timnas Uzbekistan U-17 vs Kanada U-17 digelar di Stadion Manahan, Solo, Senin (13/11/2023). Dalam laga itu, Amirbek Saidov tampil gemilang karena berhasil mencetak brace yang membawa Timnas Uzbekistan U-17 menang 3-0.

Timnas Uzbekistan U-17

Gol pertama Uzbekistan U-17 tercipta lewat gol bunuh diri Richard Chukwu (22’). Sisanya, Saidov memborong dua gol (24’ dan 80’).

Gol pertama Saidov sempat akan dianulir lantaran dianggap berada di posisi offside. Usai peninjauan video assistant referee (VAR), gol Saidov kemudian disahkan.

Memasuki menit ke-81, Saidov mengejar bola panjang dari penjaga gawang, Muhammadyusuf Sobirov. Kiper Kanada U-17, Nathaniel Abraham kemudian keluar dari sarangnya dan malah salah mengantisipasi bola.

Saidov memanfaatkan situasi tersebut dengan mulus. Pemain klub lokal Uzbekistan, Bunyodkor itu kemudian menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648289/hasil-lengkap-liga-champions-chelsea-libas-barcelona-man-city-tersungkur-qil.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Chelsea Libas Barcelona, Man City Tersungkur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/mauro_zijlstra.jpg
4 Pemain Abroad Dipanggil untuk Timnas Indonesia U-22, tapi Satu Diragukan Tampil di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement