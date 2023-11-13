Welber Jardim Banjir Pujian Usai Bawa Timnas Indonesia U-17 Tahan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Netizen: Aset Masa Depan!

SURABAYA – Pemain Timnas Indonesia U-17, Welber Halim Jardim, banjir pujian usai membawa timnya menahan imbang Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Beragam pujian diberikan netizen Indonesia kepada Welber Jardim, salah satunya menyebut bahwa pemain beradarah Indonesia-Brasil itu merupakan aset masa depan sepakbola Tanah Air.

Ya, sorotan netizen Tanah Air tertuju ke sejumlah pemain usai Timnas Indonesia U-17 menahan imbang 1-1 Panama U-17 dalam fase Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (13/11/2023) malam WIB.

Salah satu sorotan besar diberikan kepada Welber Jardim. Pemain berusia 16 tahun itu memang bermain lugas di posisi bek kanan tim asuhan Bima Sakti tersebut. Alhasil, para pemain Panama U-17 cukup kesulitan saat berduel dengan pemain itu.

Tidak hanya itu, Welber Jardim pun sempat beberapa kali memamerkan aksi individualnya saat melewati para pemain tim lawan. Akurasi aliran bolanya ke rekan setimnya pun cukup baik.

Welber Jardim juga sukses menyumbang satu umpan berkelas yang bisa dieksekusi Arkhan Kaka menjadi gol ke gawang Panama U-17 pada menit ke-54. Alhasil, Timnas Indonesia U-17 bisa menyamakan kedudukan setelah tertinggal pada menit ke-45 oleh gol Castillo.