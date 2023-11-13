Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Kaka Jadi Penyelamat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Persis Solo: Terus Berproses Jadi Lebih Baik!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |23:09 WIB
Arkhan Kaka Jadi Penyelamat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Persis Solo: Terus Berproses Jadi Lebih Baik!
Arkhan Kaka kala membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA – Striker Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, kembali jadi penyelamat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sukses membawa Timnas Indonesia U-17 menahan imbang Timnas Panama U-17 di laga kedua Piala Dunia U-17 2023, klub Arkhan Kaka, Persis Solo, pun memberi pesan khusus.

Persis Solo yang memberi apresiasi terhadap performa Timnas Indonesia U-17 termasuk pemainnya, Arkhan Kaka, memberi pesan khusus. Dia meminta Arkhan Kaka terus berproses menjadi lebih baik.

Arkhan Kaka

"Terus berproses menjadi lebih baik, Boys," tulis akun @persisolofficial di kolom komentar Instagram @timnas.indonesia, Senin (13/11/2023).

Ya, Arkhan Kaka menjadi penyelamat Timnas Indonesia U-17 saat melawan Panama U-17 yang berkesudahan dengan skor 1-1. Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup A Piala Dunia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (13/11/2023) malam WIB.

Dalam laga itu, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- harus tertinggal lebih dahulu dari Panama U-17. Pasalnya, Castillo Jimenez berhasil mencetak gol pada menit ke-45+3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648355/ricuh-ufc-322-disorot-wali-kota-new-york-eric-adams-perintahkan-polisi-turun-tangan-qht.webp
Ricuh UFC 322 Disorot Wali Kota New York, Eric Adams Perintahkan Polisi Turun Tangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement