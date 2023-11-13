Arkhan Kaka Jadi Penyelamat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Persis Solo: Terus Berproses Jadi Lebih Baik!

SURABAYA – Striker Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, kembali jadi penyelamat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sukses membawa Timnas Indonesia U-17 menahan imbang Timnas Panama U-17 di laga kedua Piala Dunia U-17 2023, klub Arkhan Kaka, Persis Solo, pun memberi pesan khusus.

Persis Solo yang memberi apresiasi terhadap performa Timnas Indonesia U-17 termasuk pemainnya, Arkhan Kaka, memberi pesan khusus. Dia meminta Arkhan Kaka terus berproses menjadi lebih baik.

"Terus berproses menjadi lebih baik, Boys," tulis akun @persisolofficial di kolom komentar Instagram @timnas.indonesia, Senin (13/11/2023).

Ya, Arkhan Kaka menjadi penyelamat Timnas Indonesia U-17 saat melawan Panama U-17 yang berkesudahan dengan skor 1-1. Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup A Piala Dunia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (13/11/2023) malam WIB.

Dalam laga itu, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- harus tertinggal lebih dahulu dari Panama U-17. Pasalnya, Castillo Jimenez berhasil mencetak gol pada menit ke-45+3.