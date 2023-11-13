Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Gila Arkhan Kaka Bersama Timnas Indonesia U-17 Curi Perhatian Pemantau Bakat Belgia, Disebut Talenta Besar Sejak Marselino Ferdinan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |22:56 WIB
Aksi Gila Arkhan Kaka Bersama Timnas Indonesia U-17 Curi Perhatian Pemantau Bakat Belgia, Disebut Talenta Besar Sejak Marselino Ferdinan
Arkhan Kaka kala membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA - Aksi gila Arkhan Kaka bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 curi perhatian pemantau bakat Belgia, Jacek Kulig. Dia melayangkan pujian setinggi langit kepada Arkhan Kaka dengan menyebutnya sebagai talenta besar Indonesia sejak Marselino Ferdinan.

Jacek Kulig melayangkan pujian kepada Arkhan Kaka usai tampil menggila di laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 dalam matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) malam WIB itu, Arkhan Kaka sukses mencetak gol.

Arkhan Kaka

Berkat golnya, Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1.

Dengan begitu, Arkhan Kak masih menjadi satu-satunya pemain asal Indonesia yang mencetak gol di ajang Piala Dunia. Pemain Persis Solo itu rutin mencetak gol di dua laga Timnas Indonesia U-17 pada ajang Piala Dunia U-17 2023.

Sebelumnya, Arkhan mencetak gol kala Timnas Indonesia U-17 menahan melawan Ekuador U-17 pada laga pertama Grup A. Laga yang digelar pada Jumat 10 November 2023 itu pun berakhir dengan skor imbang juga 1-1.

Aksi haus gol Arkhan pun menuai perhatian pemantau bakat asal Belgia, Jacel Kulig. Kulig memuji dua gol Arkhan Kaka di Piala Dunia U-17 2023. Dia tak ragu menyebut Arkhan sebagai harapan besar sepak bola Indonesia.

“Arkhan Kaka, mencetak gol senilai satu poin melawan Ekuador di pertandingan pertama Indonesia di Piala Dunia U-17, mencetak gol senilai satu poin melawan Panama di pertandingan Piala Dunia U-17 kedua kalinya bagi Indonesia. Harapan besar sepakbola Indonesia,” cuit Kulig lewat Twitter pribadinya, @FTalentScout, Senin (13/11/2023).

Halaman:
1 2
      
