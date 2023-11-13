5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Menggila saat Tahan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Arkhan Kaka!

5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang menggila saat tahan Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, kiprah manis sederet pemain ini telah membawa Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan.

Ya, Timnas Indonesia U-17 baru saja melakoni laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) malam WIB. Hasilnya, laga berakhir imbang 1-1.

Hasil ini melanjutkan tren tak terkalahkan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebelumnya, pasukan Bima Sakti juga menahan imbang Ekuador U-17 di laga perdana Grup A dengan skor sama, 1-1.

Kini, Timnas Indonesia U-17 pun duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A dengan 2 poin. Kans Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 pun masih terjaga saat ini.

Dalam menahan imbang Panama U-17, ada sederet Timnas Indonesia U-17 yang bersinar. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang menggila saat tahan imbang Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

5. Welber Jardim





Salah satu 5 pemain Timnas Indonesia U-17 yang menggila saat tahan imbang Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Welber Jardim. Dia kembali dimainkan Bima Sakti sejak awal laga.

Kinerja apik pun bisa ditunjukkan pemain diaspora berdarah Indonesia-Brasil itu. Di sepanjang laga, Welber Jardim banyak melakukan penyelematan penting dengan menghentikan serangan-serangan membahayakan dari Panama U-17.

Tak hanya solid menjaga lini pertahanan, Welber Jardim juga berperan dalam membantu lini serang Timnas Indonesia U-17. Dia bahkan mencatatkan namanya sebagai pemberi assist untuk gol perdana Timnas Indonesia U-17 dalam laga melawan Panama U-17 ini.

4. Iqbal Gwijangge





Lalu, ada Iqbal Gwijangge. Tak kalah apik dari Welber Jardim, Iqbal juga bekerja begitu baik dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia U-17.

Kehadiran Iqbal telah membuat banyak serangan berbahaya Panama U-17 gagal berbuah gol. Alhasil, laga pun berakhir imbang 1-1.