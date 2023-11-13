Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Setelah Tahan Panama U-17

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 setelah tahan Panama U-17 menarik dikulik. Sebab, kans Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar masih terbuka, meski harus bergantung pada hasil di laga terakhir Grup A yang berlangsung Kamis 16 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-17 baru saja melakoni laga kedua Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin (13/11/2023) malam WIB. Hasilnya, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-17 kini ada di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A. Kans Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar pun masih terbuka.

Diketahui, ada 3 cara yang bisa ditempuh tim-tim di Piala Dunia U-17 2023, termasuk Timnas Indonesia U-17, untuk lolos ke 16 besar. Pertama, mereka bisa jadi juara grup sehingga dipastikan lolos ke 16 besar.

Lalu, tim-tim di Piala Dunia U-17 2023 juga dipastikan lolos ke 16 besar jika finis sebagai runner-up di klasemen akhir grupnya. Terakhir, cara yang bisa ditempuh adalah menjadi 3 besar terbaik. Diketahui, ada 4 peringkat 3 terbaik (dari A-F) yang berhak lolos ke 16 besar.

Bagi Timnas Indonesia U-17 sendiri, agar bisa tenang melenggang ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023, mereka tentunya wajib meraih kemenangan. Jika berhasil mengalahkan Maroko U-17 di laga terakhir Grup A pada 16 November 2023, skuad Garuda Asia total akan meraih 5 poin.

Dengan hasil itu, Timnas Indonesia U-17 dipastikan menyalip posisi Maroko U-17 di posisi kedua Grup A. Sebab, Maroko U-17 kini mengemas 3 poin, sementara Ekuador U-17 yang ada di puncak klasemen mengoleksi 4 poin saat ini.