Klasemen Sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-17 di Posisi 3, Ekuador U-17 di Puncak!

KLASEMEN sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023 di matchday kedua akan diulas dalam artikel ini. Kini, Timnas Indonesia U-17 duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Ya, tim-tim di Grup A sudah melakoni laga matchday kedua pada hari ini, Senin (13/11/2023). Hasil beragam pun didapat sejumlah tim.

Timnas Indonesia U-17 sendiri harus mengakhiri laga dengan hasil imbang 1-1 kala melawan Timnas Panama U-17. Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) malam WIB, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- harus tertinggal lebih dahulu lewat aksi Oldemar Castillo Jimenez pada menit ke-45+3.

Tetapi kemudian, Timnas Indonesia U-17 berhasil membalasnya di babak kedua. Ialah Arkhan Kaka yang sukses menjebol gawang lawan lewat sundulan ciamiknya di menit ke-54.

Hasil itu membuat skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- total mengemas 2 poin di klasemen sementara Grup A. Satu poin lainnya didapat Timnas Indonesia U-17 dari laga matchday perdana Grup A. Melawan Timnas Ekuador U-17 pada Jumat 10 November 2023, Timnas Indonesia U-17 mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.

Alhasil, perolehan poin itu membawa Timnas Indonesia U-17 menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup A. Timnas Indonesia U-17 turun satu peringkat dari sebelumnya menempati urutan kedua.

Sementara itu, Timnas Ekuador U-17 duduk di puncak klasemen Grup A Piala Dunia U-17 2023. Mereka berhasil dapat meraih 3 poin tambahan usai menang dengan skor 2-0 atas Maroko U-17. Dua gol Timnas Ekuador U-17 pada laga itu dicetak oleh Michael Bermudez.

Alhasil, Timnas Ekuador U-17 kini mengemas total 4 poin di Grup A. Poin ini membawa mereka naik dua peringkat sekaligus dan memperlebar asa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.