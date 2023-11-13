Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sengit, Pertandingan Berakhir 1-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:01 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sengit, Pertandingan Berakhir 1-1
Timnas Indonesia U-17 bermain imbang 1-1 kontra Panama U-17 di Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Indonesia U-17 bermain imbang melawan Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023), kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1.

Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tertinggal lebih dulu di babak pertama. Namun, tandukan Arkhan Kaka di menit ke-54 berhasil menyelamatkan Timnas Indonesia U-17 dari kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Garuda Asia mendapat dukungan penuh dari suporter di tribun penonton. Namun, sorakan para penonton rupanya tak membuat nyali lawan ciut.

Timnas Panama U-17 bahkan bermain sangat baik di babak pertama. Tim arahan Michael Dale Stump Raveneau tercatat berhasil melakukan lima kali ancaman ke gawang Timnas Indonesia U-17.

Sementara itu, Garuda Asia beberapa kali merespons melalui serangan balik. Sayang, usaha dari Jehan Pahlevi dan rekan-rekan masih belum berbuah hasil.

Peluang mas sempat didapat Riski Afrisal di menit-menit akhir babak pertama. Namun, sepakan kerasnya masih melambung di atas mistar gawang Timnas Indonesia U-17.

Timnas Panama U-17 justru berhasil memberikan kejutan. Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Oldemar Castillo menyarangkan gol setelah melewati sejumlah bek Timnas Indonesia U-17. Skor 1-0 untuk Panama U-17 bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
