Link Nonton Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Buka Turnamen dengan Manis Garuda Asia!

LINK nonton live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan dimainkan pada Jumat (10/11/2023) ini mulai pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bakal memulai petualangannya di Piala Dunia U-17 2023 pada hari ini. Lawan pertama mereka adalah Ekuador U-17.

Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A di ajang ini. Selain Ekuador, pesaing tim asuhan Bima Sakti ini adalah Panama dan Maroko.

Menjelang pertandingan, pelatih Bima Sakti memberikan updatae soal kondisi terkini Timnas Indonesia U-17. Menurutnya, Amar Brkic dan kolega sudah siap tampil dan memberikan yang terbaik.

“Pemain dalam kondisi baik semuanya dan siap untuk bertanding besok,” ungkap Bima Sakti, dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (9/11/2023).

Untuk lolos ke babak 16 besar, Timnas Indonesia U-17 perlu mengakhiri grup sebagai juara grup atau runner-up. Namun, jika finis ketiga, masih ada harapan untuk menjadi salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik.