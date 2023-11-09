Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17, Bima Sakti Beberkan Kondisi Terkini Skuad Garuda Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |23:05 WIB
Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17, Bima Sakti Beberkan Kondisi Terkini Skuad Garuda Asia
Timnas Indonesia U-17 dinilai siap tampil kontra Ekuador U-17 (Foto: PSSI)
JELANG laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17, Bima Sakti beberkan kondisi terkini skuad Garuda Asia. Pelatih asal Balikpapan memastikan bahwa timnya sudah siap tempur.

Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- akan segera memulai kiprahnya di Piala Dunia U-17 2023 dengan menghadapi Ekuador U-17 di Surabaya pada Jumat (10/11/2023) esok. Selain Ekuador, Timnas Indonesia U-17 juga bersaing dengan Maroko dan Panama di Grup A.

Timnas Indonesia U-17

Adapun Ekuador U-17 menjadi lawan perdana skuad Garuda Asia pada laga yang akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB. Skuad Garuda Asia pun terus mematangkan persiapannya menjelang bentrokan tersebut.

Terbaru, Timnas Indonesia U-17 menjalani latihan resmi di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, pada Kamis (9/11/2023) malam. Selepas latihan, Bima Sakti membeberkan bahwa para pemain dalam kondisi siap tempur melawan Ekuador U-17.

“Pemain dalam kondisi baik semuanya dan siap untuk bertanding besok,” ungkap Bima Sakti, dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (9/11/2023).

Di sisi lain, Bima Sakti juga bersyukur karena Timnas Indonesia U-17 benar-benar mendapat fasilitas terbaik. Bahkan lapangan Thor dan Stadion Gelora 10 November diakui olehnya seperti lapangan di Jerman ketika mereka menjalani pemusatan latihan (TC).

“Kami bersyukur juga di Surabaya fasilitas sangat representatif sekali dari tempat latihan, hotel, kemudian latihan juga walaupun berpindah. Dari GBT ada tiga lapangan yang luar biasa,” ujarnya.

