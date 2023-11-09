Pemain Timnas Indonesia U-17 Figo Dennis Ungkap Pesan Menyentuh Bima Sakti Jelang Piala Dunia U-17 2023

GELANDANG Timnas Indonesia U-17, Figo Dennis, beberkan pesan sang pelatih, Bima Sakti, jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Pemain akademi Persija Jakarta itu menyampaikan bahwa Bima Sakti selalu mengingatkan kepada para pemain untuk jangan pernah mengecewakan masyarakat Indonesia.

Seperti diketahui, Figo Dennis merupakan salah satu pemain yang masuk daftar 21 pemain Timnas Indonesia U-17 yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Adapun ajang tersebut akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Figo Dennis yang telah berlatih cukup lama bersama skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- ini membeberkan pesan menyentuh Bima Sakti yang selalu teringat di kepalanya. Dia mengatakan bahwa pelatih Balikpapan itu terus memberikan motivasi kepada anak asuhnya.

“Satu yang sering saya ingat, beliau pernah bilang, kalian di sini untuk Indonesia. Jadi, kalian punya tanggung jawab besar,” kata Figo, dilansir dari situs resmi Persija Jakarta, Kamis (9/11/2023).

“Ada 270 juta lebih masyarakat Indonesia akan menyaksikan kalian, jadi jangan mengecewakan mereka,” sambungnya.