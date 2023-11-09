Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siap Tempur di Indonesia, Timnas Kanada U-17 Pasang Target Ini di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |02:11 WIB
Siap Tempur di Indonesia, Timnas Kanada U-17 Pasang Target Ini di Piala Dunia U-17 2023
Timnas Kanada U-17 siap berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@canadasoccer)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Kanada U-17, Andrew Olivieri, memastikan timnya siap tempur dalam ajang Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Dia pun membeberkan target Timnas Kanada U-17 di ajang itu.

Andrew Olivieri ternyata tak memasang target tinggi untuk Timnas Kanada U-17. Andrew Olivieri menargetkan timnya dapat lolos babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Kanada U-17

Andrew Olivieri mengatakan timnya akan berusaha tampil maksimal dalam ajang itu karena persiapan dilakukan dengan cukup matang. Hal tersebut agar Timnas Kanada U-17 mencatatkan torehan baru pada Piala Dunia U-17.

"Kami berharap tim bisa makin disiplin bermain secara kolektif dan bisa tampil lebih berani di Indonesia. Ini yang dibutuhkan bila ingin lolos dari penyisihan grup untuk kali pertama di Piala Dunia U-17," ujar Olivieri dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, dikutip Kamis (9/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/mainz_vs_hoffenheim.jpg
Saksikan Bundesliga di RCTI Pekan Ini: Mainz 05 Vs Hoffenheim, FC Koln Jumpa Frankfurt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement