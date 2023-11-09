Siap Tempur di Indonesia, Timnas Kanada U-17 Pasang Target Ini di Piala Dunia U-17 2023

SOLO – Pelatih Timnas Kanada U-17, Andrew Olivieri, memastikan timnya siap tempur dalam ajang Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Dia pun membeberkan target Timnas Kanada U-17 di ajang itu.

Andrew Olivieri ternyata tak memasang target tinggi untuk Timnas Kanada U-17. Andrew Olivieri menargetkan timnya dapat lolos babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Andrew Olivieri mengatakan timnya akan berusaha tampil maksimal dalam ajang itu karena persiapan dilakukan dengan cukup matang. Hal tersebut agar Timnas Kanada U-17 mencatatkan torehan baru pada Piala Dunia U-17.

"Kami berharap tim bisa makin disiplin bermain secara kolektif dan bisa tampil lebih berani di Indonesia. Ini yang dibutuhkan bila ingin lolos dari penyisihan grup untuk kali pertama di Piala Dunia U-17," ujar Olivieri dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, dikutip Kamis (9/11/2023).