Piala Dunia U-17 2023 Dimulai Besok, VAR hingga Teknologi Garis Gawang Sudah Terpasang di 4 Venue

Stadion Gelora Bung Tomo jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan persiapan dalam menggelar Piala Dunia U-17 2023 yang akan dimulai pada besok, Jumat 10 November 2023. Dia menyebut perangkat video assistant referee (VAR) hingga teknologi garis gawang sudah terpasang di empat venue Piala Dunia U-17 2023.

Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, teknologi-teknologi ala sepakbola Eropa tersebut akan digunakan di Tanah Air. Erick Thohir pun mengatakan penerapan VAR di Piala Dunia U-17 2023 akan menjadi pembelajaran untuk Liga 1 2023-2024.

Sebagaimana diketahui, teknologi tersebut juara ditargetkan akan digunakan di sisa musim Liga 1 2023-2024. Tepatnya, VAR akan digunakan pada Februari 2024.

“Sudah (dipasang), kan (Piala Dunia U-17 2023) sudah mau main,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu 8 November 2023.

“Oh ya, kan VAR yang di (Piala Dunia) U-17 akan dipakai, dan ini sistemnya sama yang akan dipakai di liga untuk Februari (2024), jadi ya sama sistemnya, jadi ini trial and error di sini,” lanjutnya.

Simulasi penerapan VAR untuk Piala Dunia U-17 2023 pun sudah dilakukan di Lapangan A dan B Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pelatihan intensif sudah dilakukan sejak 4 November 2023.

“Iya dong, sekarang untuk persiapan wasit sendiri sudah dimulai dari FIFA sejak tanggal 4 (November 2023) kemarin,” jelas Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, pada Selasa 7 November 2023.

“Mereka (para wasit Piala Dunia U-17 2023) sudah mulai latihan di lapangan B dan C dengan fasilitas yang kami sediakan dari PSSI bersama dengan pemerintah,” lanjutnya.

“Ada set up var training, ada set-up var simulasi juga di sana. Nantinya di setiap stadion set-up-nya yang VAR sudah mulai dari kemarin,” jelas Ratu Tisha.