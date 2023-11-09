Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-17 Bisa Berbicara Banyak di Piala Dunia U-17 2023: Tim Muda Mereka Menjanjikan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |00:16 WIB
Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia U-17 Bisa Berbicara Banyak di Piala Dunia U-17 2023: Tim Muda Mereka Menjanjikan!
Para pemain Timnas Indonesia U-17 jalani TC jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Phapluat, ikut memprediksi kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Mereka memprediksi Timnas Indonesia U-17 bisa berbicara banyak di ajang Piala Dunia U-17 2023.

Tentu saja, ada alasan khusus yang membuat media Vietnam optimis dengan aksi skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena Timnas Indonesia U-17 punya pemain yang menjanjikan.

Timnas Indonesia U-17

Media Vietnam, Phapluat, pun mengungkit kehebatan Garuda Asia yang berhasil membungkan Vietnam di final Piala AFF U-16 2022. Kala itu, Garuda Asia yang bersua dengan Vietnam di final sukses menang dengan skor 1-0. Alhasil, mereka berhasil merebut gelar juara Piala AFF U-16 2022.

Media Vietnam makin optimis dengan kiprah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 karena persiapan matang telah dilakukan tim itu. Mereka bahkan sampai menjalani pemusatan latihan di Eropa.

“Sejak FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17, tim nasional muda ini juga telah banyak berinvestasi dalam perjalanan pelatihan di Jepang, Timur Tengah, dan Eropa. Sekembalinya ke Tanah Air, tim terus berlatih,” tulis Phapluat, dikutip Kamis (9/11/2023).

“Timnas Indonesia U-17 juga merupakan tim muda yang menjanjikan. Tahun lalu grup ini mengikuti Piala AFF U-16 sebagai tuan rumah. Saat Vietnam dan Indonesia bertemu di final, Vietnam U-16 saat itu dipimpin oleh pelatih Nguyen Quoc Tuan kalah 1-2 dari Indonesia di final,” lanjutnya.

