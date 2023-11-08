Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir soal Naturalisasi Penyerang Keturunan untuk Timnas Indonesia: Mudah-mudahan 2 Minggu Lagi Ada Kabar Bagus!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:54 WIB
Erick Thohir soal Naturalisasi Penyerang Keturunan untuk Timnas Indonesia: Mudah-mudahan 2 Minggu Lagi Ada Kabar Bagus!
Erick Thohir beri update soal naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal naturalisasi penyerang keturunan untuk Timnas Indonesia. Dia menyebut semoga dalam waktu 2 minggu ke depan ada kabar baik yang bisa diberikan terkait sosok penyerang keturunan itu.

Sebelumnya, PSSI melalui Ketua Umum, Erick Thohir, mengungkapkan rencana menambah amunisi Timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan untuk sektor gelandang dan penyerang. Namun, nama pemain tersebut masih menjadi teka-teki.

Erick Thohir

Sejumlah nama pemain pun disebut jadi kandidat kuat yang akan dinaturalisasi. Di antaranya, ada Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Delano Ladan, hingga Ilias Alhaft.

Terkait rumor kandidat pemain naturalisasi itu, Erick Thohir pun memberi komentar. Erick masih enggan menjawab perihal nama pemain yang akan dinaturalisasi karena prosesnya masih sebatas pendekatan.

Meski demikian, Erick berharap pengumuman naturalisasi bisa diumumkan dua minggu lagi. Diharapkan, proses pendekatan berjalan lancar agar rasa penasaran publik sepakbola Tanah Air bisa terpenuhi.

“Saya belum tahu nama itu (yang dirumorkan), yang pasti kalau salaman sama saya baru itu benar, kalau yang belum salaman jangan percaya dulu,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (8/11/2023).

“Kita akan terus adakan pendekatan, kita sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang, mudah-mudahan dua minggu ada kabar bagus,” lanjutnya.

1 2
      
