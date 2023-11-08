Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Radja Nainggolan Soroti Keputusan Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk Bela Timnas Indonesia: Salut hingga Lempar Pujian

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:25 WIB
Radja Nainggolan Soroti Keputusan Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk Bela Timnas Indonesia: Salut hingga Lempar Pujian
Radja Nainggolan salut dengan keputusan Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk dinaturalisasi bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Eks bintang Eropa keturunan Indonesia, Radja Nainggolan, soroti keputusan Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk dinaturalisasi guna membela Timnas Indonesia. Radja Nainggolan mengaku salut dengan keputusan yang diambil Sandy Walsh dan Jordi Amat hingga melempar pujian untuk dua pemain yang pernah jadi rivalnya di Eropa itu.

Ya, Radja Nainggolan pernah bersaing dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat kala berkarier di Belgia. Diketahui, usai membela klub top Italia, seperti AS Roma, Cagliari, dan Inter Milan, Radja Nainggolan sempat pulang ke Belgia.

Sandy Walsh. Foto: Instagram/@sandywalsh

Di Belgia, Radja Nainggolan memperkuat Royal Antwerp selama 1,5 musim dalam kurun waktu 2021 hingga paruh musim 2023. Selama itu, dia sempat beberapa kali menghadapi tim yang diperkuat Sandy Walsh dan Jordi Amat selama berkiprah di Liga Belgia.

Sebagaimana diketahui, Sandy Walsh memperkuat klub Belgia, KV Mechelen, sampai saat ini. Sementara Jordi Amat, dia sempat membela klub kasta teratas lainnya dari Belgia, KAS Eupen, sebelum akhirnya bermain untuk klub Malaysia, Johor Darul Tazim, saat ini.

Radja Nainggolan pun tanpa ragu mengakui berteman dengan Sandy Walsh. Sementara dengan Jordi Amat, dia masih mengingat momen kala dirinya berhadapan dengan bek tangguh itu.

“Saya tahu dua pemain yang pernah saya lawan. Sandy Walsh adalah teman baik saya, kami dekat ketika dia di Belgia. Saya pernah melawan Jordi Amat, bek tengah, dia pernah bermain di Belgia juga,” ujar Nainggolan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (8/11/2023).

