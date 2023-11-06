Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sandy Walsh yang hampir Bela Timnas Irlandia dan Akhirnya Lebih Memilih Timnas Indonesia karena Wasiat sang Kakek

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |13:35 WIB
Kisah Sandy Walsh yang hampir Bela Timnas Irlandia dan Akhirnya Lebih Memilih Timnas Indonesia karena Wasiat sang Kakek
Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

KISAH Sandy Walsh yang hampir bela Timnas Irlandia dan akhirnya lebih memilih Timnas Indonesia karena wasiat sang kakek akan diulas Okezone. Bek kanan milik KV Mechelen itu lahir pada 14 Maret 1995 alias 28 tahun silam di Brussel, Belgia.

Meski lahir di Belgia, Sandy Walsh sempat menyandang status sebagai warga negara Belanda. Bahkan, pemain yang juga bisa berposisi sebagai gelandang bertahan itu sempat membela Timnas Belanda kelompok umur mulai dari U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 dan U-20.

Ayah Sandy Walsh sendiri merupakan keturunan Irlandia, sementara ibunya dilahirkan dari orang tua (kakek dan neneknya) asal Indonesia. Pada akhirnya, Sandy Walsh dan Jordi Amat memutuskan untuk pindah kewarganegaraan dan resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepastian tersebut setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat melakukan pengucapan sumpah WNI di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI, Kamis (17/11/2022). Setelah mendapat paspor Indonesia, Sandy Walsh sangat bahagia dan bangga.

Sandy Walsh

"Saya cuma mau bilang terima kasih kepada semua pihak yang hadir di sini. Ini adalah hari yang spesial buat saya, buat keluarga saya, buat kakek dan nenek saya. Mereka pasti sangat bangga pada saya. Ini adalah momen yang membanggakan,” kata Sandy Walsh, mengutip dari laman resmi PSSI.

Sebelum memutuskan jadi WNI, Sandy Walsh mengaku hampir membela Timnas Irlandia karena mendapat panggilan dari Federasi Sepakbola Irlandia. Namun, pemain 28 tahun ini lebih memilih untuk membela Timnas Indonesia karena ingat wasiat dari kakek dan neneknya yang tinggal di Surabaya.

Halaman:
1 2
      
